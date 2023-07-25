GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

Sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, son olarak Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.
Sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, son olarak Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.
Bu transfer döneminde hareketli saatler geçiren sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Mauro Icardi'yle de anlaşma sağladı.
Orta sahaya takviyeye devam edecek Galatasaray'da yeni aday Hakim Ziyech oldu.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Africa Foot United'dan aktardığı habere göre sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'i renklerine bağlamak istiyor.
Öte yandan Olympique Lyon ile Monaco'nun da Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Geride bıraktığımız sezon 24 maça çıkan Ziyech, 3 asiste imzasını attı.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.
Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.
1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...