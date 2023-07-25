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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, önemli isimleri renklerine bağladı. Çalışmalarında hız kesmeyen Aslan'ın, gündemine Faslı yıldız Hakim Ziyech'i aldığı ve bu transferde Cimbom'a iki rakip çıktığı ifade edidi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 10:57
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Africa Foot United'dan aktardığı habere göre sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'i renklerine bağlamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

Öte yandan Olympique Lyon ile Monaco'nun da Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

Geride bıraktığımız sezon 24 maça çıkan Ziyech, 3 asiste imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!

1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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