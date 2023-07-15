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GALATASARAY FC CSAKVAR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Csakvar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY FC CSAKVAR MAÇI - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluğun ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, FC Csakvar ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:10
GALATASARAY FC CSAKVAR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Csakvar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Macaristan temsilcisi FC Csakvar ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FC CSAKVAR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - FC Csakvar hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

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