Dries Mertens A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sarı-kırmızılıların Avusturya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

MERTENS'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Geçen sezon geldiğimde hem ligi hem kupayı kazanmak istiyordum. Ligi kazandık ama kupayı Başakşehir'e kaptırdık.

Geçen sene geldiğimde ligi kazanmak istiyordum ve bunu başardık. Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlarımız var. Süper Lig'i de yeniden kazanmak istiyoruz. Gerçekçi bir hedefimiz olduğunu düşünüyorum.

"BELKİ DE SON YILIM"

Şampiyonluk anlarını yaşamak çok sıra dışıydı. Bunu tekrardan yaşamak istiyorum. Bu yıl, futbolcu olarak belki de son yılım. Bu nedenle yeniden şampiyonluk kazanarak bir şeylere nokta koymak istiyorum. Galatasaray'da oynuyorsanız her zaman kazanmak için sahaya çıkarsınız. Her takıma önem verirsiniz. Fenerbahçe'ye karşı da bu düşünce sahaya çıktık geçen sezon. Hem deplasmanda hem de kendi sahamızda kazanmayı başardık.

Geçmişte Napoli'yle de şampiyonluk kazanmak isterdim ama olmadı. Ben buraya şampiyonluk için geldim. Bir önceki sene 13. bitiren bir takım vardı ama sonrasında şampiyon olduk. İlerleyen dönemde de aynı şeyleri tekrar yaşamak istiyoruz.

"G.SARAY TARAFTARI HER YERDE"

Galatasaray taraftarı her yerde. Belçika'ya gidiyorum, İtalya'ya gidiyorum her yerde görüyorum. Napoli taraftarlarına da benziyorlar. Galatasaray taraftarı gittiğimiz her yerde bizi destekliyor.

"OKAN HOCA ÇOK MOTİVEYDİ"

Geçen sene 14 maçlık bir kazanma serimiz vardı. Okan hoca o dönem çok motiveydi. Bizi de motive etti. Yıllar boyu Galatasaray'da oynadı. Umarım teknik direktör olarak da Galatasaray'a hizmet etmeye devam eder.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile berabere kaldığı maçta artık şampiyon olacağımızı hissettim.

Mauro, geçen sene bize çok katkı sundu Icardi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Umarım Icardi gelir ve her şey güzel olur.

Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Gonzalo Higuain.