Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Gurbetçi yıldız Aslan oluyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları çok yüksekti. Paris Saint Germain yine Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de belli bir aşamayla gelindi ama henüz 'bitti' diyemeyiz. Belli noktalara doğru gidiyor. Bayadır uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar var. 30 milyon avro bonservis, 32 milyon avro maaş teklifi... Bütçemizin ne kadar üstüne çıksak da bu işin bir sınırı var. UEFA Finansal Fair-Play kuralları var. Birçok şey var." diye konuştu.
"ANGELINO İLE BİR NOKTAYA GELDİK"
Erden Timur, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinde ilerleme sağladıklarını aktararak, "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino, İspanya Milli Takımı'nda oynayan, pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından biri. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince, çok mücadele etmek gerekiyor. Kulübüyle neticelendirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.
"PAREDES İLK ALTERNATİFLERİNE BAKIYOR"
Timur, transfer gündemlerinde yer alan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ile ilgili olarak, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre karar verecek. Paredes zaten kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu. Geçen sene olduğu gibi birçok pozisyonda, duyduğunuz ve duymadığınız farklı alternatiflerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.
Erden Timur, forvet bölgesine iki oyuncu transfer etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bana 'İkinci forveti neden bekletiyorsun?' diye soruyorlar. Icardi olacak mı olmayacak mı? Icardi'nin durumuna göre bekletiyorsunuz. Sonuçta Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet olması gerekiyor. Siz bekletirken, herkes 'Biz de bekletelim.' demiyor. Bu işin böyle bir durumu da var. Baskı nedeniyle kendimizi düşünüp, yanlış yapmamalıyız. Bizim için bu önemli değil. Her türlü şekilde eleştirilebiliriz. Bazısı maksatlı yapılıyor. İçerden dinamiklerle de yapılıyor. Galatasaray içinde de bunu bekleyen, 'Ufak bir şey olsun da çullanalım.' diyen çok insan var maalesef." açıklamasında bulundu.
Erden Timur, İtalyan futbolcuları Nicolo Zaniolo'dan övgüyle söz ederek, "Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız. Bir de bazen oyuncular da iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Zaniolo burada mutlu. Hayalindeki kulüpler gelip, kafasını karıştırıp gitmesine neden olmazsa, kalmasını istiyoruz." diye konuştu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
KEREM DEMİRBAY GALATASARAY'A
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde önemli mesafe kat etti.
RESMİ TRANSFER TEKLİFİ
Leverkusen'in satış listesine koyduğu Kerem Demirbay için Galatasaray, resmi transfer teklifini yaptı.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Kerem Demirbay için Leverkusen'in istediği bonservis bedelini Galatasaray yüksek buldu ve pazarlıklara başladı.
FARK KÜÇÜK
Kerem'in maaş beklentisi, Galatasaray'ın önerisinden biraz yüksek bulundu ancak aradaki farkın küçük olduğu öğrenildi.
"FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM"
Kerem Demirbay da menajerine 'Galatasaray'a gelmek istiyorum. Fedakarlık yapmaya hazırım.' dedi.
YERLİ STATÜSÜNDE
Türkiye'nin U-19, U20 ve U-21 Milli Takım'larında forma giymesine rağmen A Takım olarak Almanya'yı seçen Kerem, sadece 2 maça çıkabilmişti. Deneyimli oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son çıkardığı, 'mavi kart' istisnasına göre yerli statüsünde olarak forma giyebiliyor.
KEREM DEMİRBAY KİMDİR?
Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.