Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Gurbetçi yıldız Aslan oluyor

Erden Timur, forvet bölgesine iki oyuncu transfer etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bana 'İkinci forveti neden bekletiyorsun?' diye soruyorlar. Icardi olacak mı olmayacak mı? Icardi'nin durumuna göre bekletiyorsunuz. Sonuçta Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet olması gerekiyor. Siz bekletirken, herkes 'Biz de bekletelim.' demiyor. Bu işin böyle bir durumu da var. Baskı nedeniyle kendimizi düşünüp, yanlış yapmamalıyız. Bizim için bu önemli değil. Her türlü şekilde eleştirilebiliriz. Bazısı maksatlı yapılıyor. İçerden dinamiklerle de yapılıyor. Galatasaray içinde de bunu bekleyen, 'Ufak bir şey olsun da çullanalım.' diyen çok insan var maalesef." açıklamasında bulundu.