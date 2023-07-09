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Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampında ilk maçına Kisvarda ile çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 17:10
Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Kisvarda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

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