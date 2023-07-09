Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - Kisvarda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.