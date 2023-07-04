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Tarihi anlaşma!

Galatasaray, yeni sponsorlukları resmen duyurdu. Forma göğüs reklamı ve stadyum isim sponsorluğu için 5 yıllık imzalar atıldı Aslan, SIXT ve Rams'ten senede 408 milyon TL+KDV geliri kasaya koyacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Tarihi anlaşma!

Galatasaray uzun süredir beklenen yeni sponsorluklarını dün resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip forma göğüs reklamı SIXT ile 5 sezonluk yeni sözleşme imzaladı. Sözleşme gereği Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SIXT) ilk sezon için 195 milyon lira artı KDV ödeyeceği belirtildi. Aslan ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi alacak. Gelecek sezonların artışları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ise ek protokolle belirlenecek.

STADYUMA 213.6 MİLYON LİRA

Cimbom'un yeni stadyum sponsoru ise Rams oldu. 2023-2024'ten başlamak üzere Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar bu anlaşmadan 213 milyon 600 bin lira+KDV kazanacak. % 36'sı olan 77 milyon lira+KDV G.Saray Spor Kulübü'ne, %64'ü 136 milyon 180 bin TL+KDV ise şirkete ödenecek. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak G.Saray'a prim ödemesi yapılacak. Aslan'ın kasasına atılan imzalarla bu sezon 408 milyon TL+KDV girmiş olacak.

Yarın özel maçta Hull City ile karşılaşacak G.Saray hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, şampiyonluk sonrası yayın havuzundan 193 milyon 791 bin TL gelir elde elde etmişti.

BÜYÜK HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

SICAK paraya kavuşan G.Saray, büyük geliri ise Şampiyonlar Ligi'nde elde etmeyi planlıyor. Aslan, eğer Devler Ligi'nde grup aşamasına kalırsa katılım bedeli olarak 15.6 milyon euro kazanacak. Ayrıca 10 milyon euro'ya yakın bir yayın geliri almaya da hak kazanacak.

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