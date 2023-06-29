Chelsea kabul etmedi

Forvet arayışındaki G.Saray'a İngiltere'den olumsuz yanıt geldi. İngiliz The Telegraph'ın haberine göre; Cimbom, Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang için Chelsea'ye teklifte bulundu. Galatasaray'ın bu transferi bonservissiz bir şekilde tamamlamak istediği ancak Chelsea'nin Aubameyang'dan para kazanmak istediği için teklifi reddettiği yazıldı.
Forvet arayışındaki G.Saray'a İngiltere'den olumsuz yanıt geldi. İngiliz The Telegraph'ın haberine göre; Cimbom, Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang için Chelsea'ye teklifte bulundu. Galatasaray'ın bu transferi bonservissiz bir şekilde tamamlamak istediği ancak Chelsea'nin Aubameyang'dan para kazanmak istediği için teklifi reddettiği yazıldı. Chelsea ile 22 resmi maça çıkan 34 yaşındaki Gabonlu golcü, bu maçlarda 3 gol, 1 asist üretmişti.