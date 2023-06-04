Haberler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe derbi CANLI

Galatasaray Fenerbahçe derbi CANLI

Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. Ligin 37. hafta müsabakasında şampiyon Galatasaray dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Cimbom, derbi galibiyetiyle şampiyonluğu taçlandırmak isterken Fenerbahçe hem ligi 2. bitirmek adına hem de prestij adına sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı derbiyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 19:30
Galatasaray Fenerbahçe derbi CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında nefesler tutuldu. Dev derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, derbi galibiyetiyle şampiyonluğunu taçlandırmak istiyor.

Fenerbahçe ise ligi 2. tamamlamak adına ve prestij adına sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATSARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Torreira, Zaniolo, Kerem, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Arda, Valencia, Batshuayi

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ICARDI ÇOK FORMDA

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, özellikle son dönemde çok formda bir görüntü sergiledi. Sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına büyük katkı veren Arjantinli golcü, 23 maçta toplam 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların oynadığı son 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Kadıköy'de oynanan derbide de 1 gol bulmayı başarmıştı.

KEREM VE GOMIS DİĞER GOLCÜLER

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en golcü isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu. Kerem, bu sezon toplamda 9 gol kaydetmeyi başarırken, çoğunlukla yedek kalan Bafetimbi Gomis ise 8 gol buldu. Tecrübeli golcü Gomis, özellikle son dakikalarda attığı gollerle sezon başında takımına önemli puanlar kazandırmıştı.

FENERBAHÇE'DE VALENCIA KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu. Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti. Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.

VALENCIA'NIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BATSHUAYI

Fenerbahçe, bu sezon golcülerinden önemli bir katkı almayı başardı. Teknik direktör Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde gol yollarında etkili olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın yanı sıra Michy Batshuayi de attığı gollerle ön plana çıktı. Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımı adına en golcü isim oldu.

EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

DİĞER
Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! "Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin"
Alişan eşi Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yaş gününü bakın nasıl kutladı! 'En güzeli bende' demişti görenler şaşkına döndü: "Genç kız gibi"
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro...
G.Saray taraftarından Icardi'ye flaş çağrı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon
Derbi öncesi Işıl Alben'e plaket verildi!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi Işıl Alben'e plaket verildi! Derbi öncesi Işıl Alben'e plaket verildi! 18:50
Okan Buruk: Bu ligin lokomotifiyiz Okan Buruk: Bu ligin lokomotifiyiz 18:33
G.Saray taraftarından Icardi'ye flaş çağrı! G.Saray taraftarından Icardi'ye flaş çağrı! 18:27
Basketbol Kıtalararası Kupası'nda şampiyon Türkiye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda şampiyon Türkiye 18:26
Juan Mata: Özel bir maç olacak Juan Mata: Özel bir maç olacak 18:26
Türk Telekom seride öne geçti! Türk Telekom seride öne geçti! 18:23
Daha Eski
G.Saray taraftarından Okan Buruk'a jest! G.Saray taraftarından Okan Buruk'a jest! 18:21
F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı 18:21
G.Saray efsanesi derbide tribünleri coşturdu! G.Saray efsanesi derbide tribünleri coşturdu! 18:20
Bodrumspor uzatmalarda finale yükseldi! Bodrumspor uzatmalarda finale yükseldi! 18:12
Jorge Jesus: Bu ligin gerçekliği... Jorge Jesus: Bu ligin gerçekliği... 18:08
G.Saray - F.Bahçe | CANLI G.Saray - F.Bahçe | CANLI 17:44