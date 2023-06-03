Haberler Galatasaray Simge Sağın Galatasaray'a 'evet' dedi!

Simge Sağın Galatasaray'a 'evet' dedi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi'yle özdeşleşen Aşkın Olayım isimli şarkıyı seslendiren Simge Sağın'dan Galatasaray taraftarlarını sevindirecek bir haber geldi. Simge, Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe derbisinden sonra yapacağı şampiyonluk kutlamasına katılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 11:15
Simge Sağın Galatasaray'a 'evet' dedi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 23. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlamasını yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinden sonra yapacak. Cimbom, şampiyonluk kupasına da derbiden sonra kavuşacak.

Öte yandan Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe derbisinden sonra yapacağı şampiyonluk kutlamasına şarkıcı Simge Sağın da katılacak.

Beşiktaşlılığı ile bilinen Simge, Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını söyleyecek.

DİĞER
İtalyan DJ Gianluca Vacchi ile Icardi şampiyonluğu kutladı
Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması "Gerçekten duyulacağımı bilsem hissetsem..." Eşi Kadir Doğulu çok fena yakalanmış olanlar olmuştu
Beşiktaş'a Teixeira şoku! Transfer yasağı...
Jesus'tan taraftarı kızdıracak hamle! G.Saray maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray ile Fenerbahçe 397. randevuda
Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken...
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Haziran)
2023 LGS 8. sınıf 2. dönem konuları hangileri? Tüm dersler
2023 LGS'de hangi konular çıkacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta? Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta? 11:46
Beşiktaş'a Teixeira şoku! Transfer yasağı... Beşiktaş'a Teixeira şoku! Transfer yasağı... 11:26
Simge Sağın G.Saray'a 'evet' dedi! Simge Sağın G.Saray'a 'evet' dedi! 11:15
Galatasaray ile Fenerbahçe 397. randevuda Galatasaray ile Fenerbahçe 397. randevuda 11:08
Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak Kent sonrası bir bomba daha! 4 yıllık imza atılacak 10:50
G.Saray'dan 60 milyon Euro'luk harekat! G.Saray'dan 60 milyon Euro'luk harekat! 10:46
Daha Eski
Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken... Zaniolo'dan ters köşe! Milan ve Juventus derken... 10:15
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:15
Fırtına Alanyaspor'u ağırlıyor! Fırtına Alanyaspor'u ağırlıyor! 10:07
Trabzonspor'dan Hamsik için duygusal paylaşım! Trabzonspor'dan Hamsik için duygusal paylaşım! 09:54
Kayserispor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:48
Konyaspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Konyaspor - Karagümrük maçı saat kaçta? 09:44