Simge Sağın Galatasaray'a 'evet' dedi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 23. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlamasını yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinden sonra yapacak. Cimbom, şampiyonluk kupasına da derbiden sonra kavuşacak.

Öte yandan Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe derbisinden sonra yapacağı şampiyonluk kutlamasına şarkıcı Simge Sağın da katılacak.

Beşiktaşlılığı ile bilinen Simge, Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını söyleyecek.