Mertens'i aldırdı

Ali Yiğit, tüm sezon boyunca içerideki maçlarda olsun, deplasmanlardaki karşılaşmalarda olsun hep takımla birlikteydi. Takımın neşe kaynağı olan Ali Yiğit’e taraftarlar da hep destek oldu. Ayrıca transferde de babasına yardımcı olduğu, hatta Mertens’in alınmasında başrolü oynadığı ifade edilmişti.
Ali Yiğit, tüm sezon boyunca içerideki maçlarda olsun, deplasmanlardaki karşılaşmalarda olsun hep takımla birlikteydi. Takımın neşe kaynağı olan Ali Yiğit'e taraftarlar da hep destek oldu. Ayrıca transferde de babasına yardımcı olduğu, hatta Mertens'in alınmasında başrolü oynadığı ifade edilmişti.