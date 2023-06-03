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Mertens'i aldırdı

Ali Yiğit, tüm sezon boyunca içerideki maçlarda olsun, deplasmanlardaki karşılaşmalarda olsun hep takımla birlikteydi. Takımın neşe kaynağı olan Ali Yiğit’e taraftarlar da hep destek oldu. Ayrıca transferde de babasına yardımcı olduğu, hatta Mertens’in alınmasında başrolü oynadığı ifade edilmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Mertens'i aldırdı
Ali Yiğit, tüm sezon boyunca içerideki maçlarda olsun, deplasmanlardaki karşılaşmalarda olsun hep takımla birlikteydi. Takımın neşe kaynağı olan Ali Yiğit'e taraftarlar da hep destek oldu. Ayrıca transferde de babasına yardımcı olduğu, hatta Mertens'in alınmasında başrolü oynadığı ifade edilmişti.
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