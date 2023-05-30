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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 3 puana uzanan Galatasaray, 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan sarı kırmızılı ekibin kaç ön eleme oynayacağı da netleşti. İşte Galatsaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda muhtemel rakipleri ve Devler Ligi'ne katılması halinde kasasına girecek dev rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 23:43
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Süper Lig 26. hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Ligi lider bitirmeyi garantileyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini alırken, kaç ön eleme oynayacağı da belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLMAYACAK

Süper Lig kulüplerinin Avrupa arenasında gösterdiği başarısız performanstan ötürü şampiyonun yanı sıra Avrupa kupalarına hak kazanan diğer takımlar da etkilenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türk takımı yer almayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarında rakiplerine karşı başarısız olursa UEFA Avrupa Ligi'nde belirli eleme veya play-off turlarına katılım sağlayabilecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

KONFERANS LİGİ'NDE 3 TÜRK TAKIM OLACAK

UEFA'nın en üçüncü büyük organizasyonu olan Konferans Ligi'nde ise gelecek sezon 3 Türk takımı yer alacak. Süper Lig 2'ncisi ve 3'üncüsünün yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlaması halinde Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

GALATASARAY NE ZAMAN SAHAYA ÇIKACAK?

İtalyan devi Inter'in Serie A'da ilk dörde girmeyi garantilemesi Galatasaray'ın işine geldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak. Galatasaray'ın bu süreçte 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Sarı-kırmızılılar ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk olarak 25-26 Temmuz'da sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Romanya temsilcisi Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Sarı kırmızılı ekibin diğer muhtemel rakipleri arasında ise şu takımlar var:

- İsrail'den Maccabi Haifa
- İsveç'ten Hacken
- Azerbaycan'dan Karabağ
- Macaristan'dan Ferençvaros
- Polonya'dan Rakow Czestochowa

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

- Kazakistan'dan Astana
- Slovakya'dan Slovan Bratislava
- Belarus'tan BATE Borisov
- Litvanya'dan Zalgiris
- Moldova'dan Sheriff

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

CİMBOM DEVLER LİGİNDE GRUPLARA KALIRSA DEV GELİRİN SAHİBİ OLACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarını geçip gruplara kalmayı başarırsa dev bir geliri kasasına koyacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer aldığı için 15 milyon 640 bin Euro'nun sahibi olacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet halinde 2 milyon 800 bin Euro alacak olan Galatasaray, beraberliklerde ise durumunda 930 bin Euro kazanacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

SON 16'DAN MUHTEŞEM GELİR

G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı başarırsa 9 milyon 600 bin Euro gelir kazanacak, çeyrek final biletini alırsa 10 milyon 600 bin Euro'nun sahibi olacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

Sarı-kırmızılılar ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde 12 milyon 500 bin euro, finalist takımlar da 15 milyon 500 bin Euro'yu kasasına koyacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!

PLAY-OFF TESELLİSİ DE AZ DEĞİL!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabında veda etmesi halinde 5 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi olacak.

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