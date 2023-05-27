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TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla takıımın en dikkat çeken isimlerinden oldu. Savunmayı toparlayan Danimarkalı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un değişilmez oyuncuları arasına girdi. Taraftarın sevgilisi konumundaki Nelsson'a Avrupa'dan ciddi talipler var. Önemli kulüpleri peşine takan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın kasasına bu transferden dev bir bonservis geliri girecek. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:54
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Şampiyonluk yürüyüşündeki sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken oyuncuları Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

ERDEN TİMUR İNGİLTERE'YE GİTTİ!
Özellikle Gelecek sezon için transfer çalışmalarına soyunan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Timur'un İngiltere'de hem Nelsson hem de Boey için de pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuyu da kolay bırakma niyetinde değil.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

NELSSON TOTTENHAM'A!
İki sezondur Galatasaray'ın defans hattında iyi işlere imza atan Victor Nelsson'un Tottenham'ın gündeminde olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon euro teklif ettiği Danimarkalı oyuncu, bir sezon daha takımda kalmaya ikna edilmişti.

TRANSFER HSezon başında Sevilla'nın 13 milyon euro teklif ettiği Danimarkalı oyuncu, bir sezon daha takımda kalmaya ikna edilmişti. Performansını sürekli artıran Nelsson'a bu kez de Tottenham'dan teklif geldi. 25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF! İngiliz basınından haberlere göre; Ada ekibi, Danimarkalı oyuncuya 25 milyon euro'luk teklif yaptı. Victor Nelsson'un Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Nelsson'un Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Danimarkalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 10 müsabakada sahaya çıktı.ABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Performansını sürekli artıran Nelsson'a bu kez de Tottenham'dan teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
İngiliz basınından haberlere göre; Ada ekibi, Danimarkalı oyuncuya 25 milyon euro'luk teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Victor Nelsson'un Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Nelsson'un Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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