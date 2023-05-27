TRANSFER HABERİ: Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a dev rakam

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunuyor.
Şampiyonluk yürüyüşündeki sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken oyuncuları Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi.
ERDEN TİMUR İNGİLTERE'YE GİTTİ!
Özellikle Gelecek sezon için transfer çalışmalarına soyunan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek görüşmelere başladı.
Timur'un İngiltere'de hem Nelsson hem de Boey için de pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncuyu da kolay bırakma niyetinde değil.
NELSSON TOTTENHAM'A!
İki sezondur Galatasaray'ın defans hattında iyi işlere imza atan Victor Nelsson'un Tottenham'ın gündeminde olduğu öğrenildi.
Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon euro teklif ettiği Danimarkalı oyuncu, bir sezon daha takımda kalmaya ikna edilmişti.
Performansını sürekli artıran Nelsson'a bu kez de Tottenham'dan teklif geldi.
25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
İngiliz basınından haberlere göre; Ada ekibi, Danimarkalı oyuncuya 25 milyon euro'luk teklif yaptı.
Victor Nelsson'un Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Danimarkalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Nelsson'un Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Danimarkalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 10 müsabakada sahaya çıktı.