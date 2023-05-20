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Galatasaray Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Cimbom mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:20
Galatasaray Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında lider Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı kırmızılılar sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak sezonun bitmesine kısa bir süre kala puan kaybı yaşamak istemiyor.

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'Jie, Caicedo

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Galatasaray - Sivasspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

34. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, oynadıkları maçla birlikte ligde 34. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 33 müsabakada sarı-kırmızılılar, 20 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 41 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Medipol Başakşehir ile mücadele etti ve 1-0 galip ayrıldı.

EVİNDE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 15 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 mücadelede 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 14 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 71 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

ZANIOLO VE YUNUS KADRODA YOK

Galatasaray'da Sivasspor maç öncesinde iki futbolcu cezasından dolayı oynayamıyor. Sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo kırmızı kart cezası nedeniyle, Yunus Akgün ise sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.

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