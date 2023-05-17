Spor yazarları İstanbulspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra iyi de oynadı İstanbulspor; pozisyonlar da buldu. Fatih Tekke bu çizgide devam ederse 2-3 yıla kalmaz Dört Büyükler'den birinin teknik direktörü olur. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın gaz pedalı diyorum. Dünkü maçta hep bir fazlasını yapmaya çalıştığı için pozisyonları sonuçlandıramadı, final paslarını veremedi. Ama Icardi'nin 2. golünün asistini yaptı. Kerem; Galatasaray için Icardi kadar önemli bir oyuncu. Galatasaray baskı yapıp kaptığı toplarda hızlı oynayınca hem pozisyon buldu hem de şampiyon gibi oynadı. Ama bunu çok az yaptı maç boyunca sarı-kırmızılılar.