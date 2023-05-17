Spor yazarları İstanbulspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan lider Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın cebinde şampiyonluk için bu kadar avantaj varken, bu telaş ve stres neden? Dün de İstanbulspor karşısında maça sakin, sabırlı, zaman zaman da telaşlı oyunu harmanlayarak ilk yarım saati geçti sarı-kırmızılılar. Dakikalar 30'u gösterdiğinde Galatasaray rakip kaleye 9 isabetsiz şut çekmişti. Oliveira rakip kaleyi şutları ile dövmeye çalıştı durdu.
İstanbulspor'un ilk yarıda Muslera'nın koruduğu kaleye isabetli şutu bile yoktu. Galatasaray ön alan baskısı yaptığı anlarda rakip kalede etkili oldu. Galatasaray maç boyunca Boey'i çok aradı. Dubois oyunun savunma ve hücum yönünde etkisiz kaldı. Kerem ve Rashica ile kenar ortalarından etkili olmaya çalıştı Galatasaray.
İlk yarının son bölümünde gaza basan Galatasaray, Icardi'nin penaltı golüyle öne geçti. Icardi penaltıyı adeta bir füze gibi kullandı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltıyı atlamıştı. Ama VAR devreye girdi ve net penaltıyı verdi hakem. Pozisyonda Duhan Aksu, Rashica'nın ayağına bastı.
Galatasaray, öne geçtikten sonra ikinci golü de buldu, VAR pozisyonda ofsaytı tespit ederek golü iptal etti. Maçın ilk yarısında Alper Ulusoy yönetimindeki VAR iyi çalıştı ve hakemi de kurtardı.
Okan Buruk; ilk yarıda çok top kaybıyla oynayan ve karavana şutlar çeken Oliveira'yı kenara alarak ikinci yarıya Midtsjö ile başladı. Kazımcan; çok yürekli bir oyuncu ama maçın başlarında Eze ile bire birde çok zorlandı. İkinci yarıda da kaptırdığı bir topta kalesinde tehlike yaşadı Galatasaray.
Galatasaray, ikinci yarıya da düşük tempoda başladı. Önde baskı yapmayınca da üretkenlikten uzak bir görüntü sergiledi. İstanbulspor, Fatih Tekke yönetiminde her maç biraz daha üzerine koyuyor. İyi savunma yapıp, hızlı kontrataklara çıkıyorlar. Ama bu kadro kalitesiyle bundan daha iyisini Morinho da gelse çıkaramaz...
Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra iyi de oynadı İstanbulspor; pozisyonlar da buldu. Fatih Tekke bu çizgide devam ederse 2-3 yıla kalmaz Dört Büyükler'den birinin teknik direktörü olur. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın gaz pedalı diyorum. Dünkü maçta hep bir fazlasını yapmaya çalıştığı için pozisyonları sonuçlandıramadı, final paslarını veremedi. Ama Icardi'nin 2. golünün asistini yaptı. Kerem; Galatasaray için Icardi kadar önemli bir oyuncu. Galatasaray baskı yapıp kaptığı toplarda hızlı oynayınca hem pozisyon buldu hem de şampiyon gibi oynadı. Ama bunu çok az yaptı maç boyunca sarı-kırmızılılar.
Okan hocanın Zaniolo hamlesi, ikinci golü bulup rahatlamak içindi. Ama Zaniolo sadece 6 dakika oyunda kalabildi. Mehmet Yeşil'e yaptığı harekette hakem, sarı kart göstermişti. VAR'dan yani Alper Ulusoy'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, sarıyı iptal ederek Zaniolo'ya kırmızı kart gösterdi. Çünkü Zaniolo, bu pozisyonda ayağını kaldırıp Mehmet Yeşil'in dizine vuruyor.
Galatasaray, Zaniolo'ya büyük yatırım yaptı. Bu performansı ile Zaniolo'yu Milan veya başka bir takım alır mı, 15-20 milyon euro verir mi? Zor görünüyor... Okan hoca, 10 kişi kalan takımının direncini artırmak ve skoru tutmak için Kaan Ayhan ve Barış Alper'i oyuna aldı. Günün vasat oyuncularından Mertens ve Dubois çıktı. İki değişiklik de doğruydu.
Galatasaray'da maçın en iyileri Torreira, Kerem, Nelsson ve Icardi idi. Arjantinli gol makinesi, kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golünü atarak, galibiyete mührünü bastı. Galatasaray, İstanbulspor maçını kazanarak şampiyonluk kapısını ardına kadar açtı. Hatta şampiyonluk kupasının bir kulpunu da tuttu. Büyük konuşmamak lazım ama Galatasaray, bu saatten sonra şampiyonluğu kimseye kaptırmaz! Bu iş derbiye kalmaz! Benim tahminime göre Galatasaray yüzde 99 şampiyon! Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu artık an meselesi...
SERKAN KORKMAZ - MEŞALELER
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den puan almış İstanbulspor karşısında kolay bir galibiyet beklemek hayalcilikti. Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken daha güçlü bir oyun ve daha çok pozisyon bekliyordu sarı-kırmızılı taraftar ama bu beklentisi karşılık bulmadı.
Son şampiyonlar, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'den hatırlanacağı üzere avantaj ne kadar büyük olursa olsun en sancılı maçlar son haftada oynananlar oluyor. Sezonun sonunda zirve performanstan hayli uzaklaşılması yeni bir durum değil. Yine kısır bir ilk yarı, yine penaltı ve yine Icardi ile öne geçen Buruk'un takımı ikinci golü ararken daha istekliydi.
Yedek kulübesine demir atan Midtsjö'nün Oliveira yerine maça girmesi Galatasaray'ı daha tempolu ve inatçı bir takıma dönüştürmüştü. Artık 1-0 önde olan Okan hocanın takımı daha net pozisyonlar üretiyor, Tekke ve talebelerinin direnci her geçen dakika eriyordu. Ta ki Zaniolo oyuna girer girmez bir VAR yardımıyla kırmızı kart görene kadar.
İlginçtir gol pozisyonlarına giren hala sarı-kırmızılılardı. Duran toplar, kontralar derken ara pasıyla buluşan Icardi nefis bir vuruşla topu uzak köşeye gönderip farkı ikiye çıkardı. Çiçeklerle döşeli şampiyonluk yolunu (bir önceki yazım) artık meşaleler aydınlatıyor.
Kadıköy'de Trabzon puan alırsa Muslera'nın eldivenleri futbol topunu değil kupanın kulplarını tutacak. Kasımpaşa stadında oynanan maçın bitiminde Taksim'de bayraklarıyla turlayan taraftara göre bu iş çoktan bitti bile.
LEVENT TÜZEMEN - ZAFER ÇOK YAKIN
Galatasaraylı oyuncular maç boyu susmayan taraftarlarına oyun olarak yeterince keyfi vermediler üstelik Icardi'nin penaltı golünden sonra skoru artıracak tempoyu sahaya yansıtamadılar. Mertens'in kötü oyununa Okan hoca uzun süre dayandı.
Maçın üç tane kader adamı vardı; Nelsson-Torreria- Icardi! Torreira 90 dakika G.Saray'ı mükemmel yönetti. İki gole imza atan Icardi takım 10 kişi kaldıktan sonra çalışkanlığını ve mücadele gücünü fazlasıyla ön plana çıkardı.
Nelsson yaptığı kritik kurtarışla taraftarın haklı övgüsünü aldı. Maç boyu izlediğim bir oyuncu var: Kerem Aktürkoğlu. Yaptığı hatalara bakıp, kaptırdığı topları göz önünde bulundurursak kızıp oyundan alabilirsiniz. Sabrederseniz karşılığını da alabilirsiniz. Icardi'nin golünde yaptığı koşu ile verdiği pas, kalite kokuyordu. Icardi, yeterince bu pozisyonları alamadı ama gol vuruşu yapabilecek bölgede de tribünleri ayağa kaldıran bir vuruş sergiledi.
İstanbulspor, müthiş mücadele ortaya koydu. Ama güçleri G.Saray'a yetmedi. Zaniolo'nun oyuna girdikten sonra yaptığı kırmızı kartlık hareket, kalitesine hiç yakışmadı ve arkadaşlarını 10 kişi bıraktı. Barış Alper'in oyuna girdikten sonra iki kişilik oynaması fizik gücünü ortaya koyması, tekmeye kafa sokması alkışlanacak güzellikteydi.
G.Saray stresli haftalar yaşıyor ama Okan hocanın daha sakin düşünüp kararlarında daha çabuk olması gerekir. Kazımcan'ın belirli bir stili yok. Sadece koşarak oynamaya çalışıyor, basit oynadığı sürece futbolunu büyütür. Riske girdiği sürece kendine ve takıma zarar verir. G.Saray, baskı altında oynadığı maçı 10 kişi kalmasına rağmen kazandı. Ve şampiyonluğa çok daha fazla yanaştı.