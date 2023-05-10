Haberler Galatasaray Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için arayışlar hızlandı. Sezon başında olduğu gibi gelecek transfer döneminde de birçok yıldız ismi kadrosuna katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. Arjantinli dünya yıldızı, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:54 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:55
Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, ligin 33. haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Cimbom, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 2 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Mauro Icardi (p) kaydetti.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile berabere kalması sonrası 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerle puan farkını 5'e yükselten sarı-kırmızılılar, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Aslan, bu sezon başında olduğu gibi yeni sezon öncesi de birçok yıldız ismi takıma kazandıracak.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Çok sayıda yıldız futbolcuyla temas halinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri Angel Di Maria'ydı...

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Yönetim, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli dünya yıldızını bedelsiz olarak takıma kazandırmayı hedefliyordu.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

35 yaşındaki futbolcu, Sevilla ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Di Maria, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

JUVENTUS İLE GÖRÜŞÜYOR

Ailesiyle birlikte İtalya'da olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, Juventus ile yeni sözleşme konusunda görüştüklerini açıkladı.

Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 34 maça çıktı.

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