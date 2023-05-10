Angel Di Maria'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, ligin 33. haftasında Başakşehir'i konuk etti.
Cimbom, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 2 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Mauro Icardi (p) kaydetti.
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile berabere kalması sonrası 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerle puan farkını 5'e yükselten sarı-kırmızılılar, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını sıklaştırdı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Aslan, bu sezon başında olduğu gibi yeni sezon öncesi de birçok yıldız ismi takıma kazandıracak.
Çok sayıda yıldız futbolcuyla temas halinde olan Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri Angel Di Maria'ydı...
Yönetim, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli dünya yıldızını bedelsiz olarak takıma kazandırmayı hedefliyordu.
35 yaşındaki futbolcu, Sevilla ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Di Maria, geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
JUVENTUS İLE GÖRÜŞÜYOR
Ailesiyle birlikte İtalya'da olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, Juventus ile yeni sözleşme konusunda görüştüklerini açıkladı.
Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 34 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 8 gol ve 7 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.
35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.