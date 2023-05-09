G.Saray, F.Bahçe'nin takıldığı, Beşiktaş'ın ise kazandığı haftada hata yapmadı. Sarıkırmızılıları 3 puana 'şampiyonluğu kafasına takmış adam' İcardi taşıdı. İlk devrede önce takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayan 30 yaşındaki futbolcu, 45+8'de penaltıda meşin yuvarlağın başına geçti. Bu sezon kaçırdığı 3 penaltıya rağmen soğukkanlılığını korudu. Sol köşeye ayağının üstüyle vurarak kurtarılması imkansız bir penaltı golü attı. Bu İcardi'nin toplamda 15, son 5 maçta ise 5. golü oldu. Tangocunun 7 de asisti var.

MİLAN BAROS'TAN SONRA BİR İLK

Tam anlamıyla büyük maçların adamı olan İcardi klasını konuşturmaya devam ediyor. Bu sezon F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ağlarını sarsan Arjantinli 7-0 kazanılan Başakşehir maçını da boş geçmemişti. O maçta ayrıca 2 de asist yapmıştı. İcardi dün penaltıdan kaydettiği golle Galatasaraylıların bir başka sevgilisi Baros'un başarısını da tekrarladı. Çek forvet 2010-11 sezonunun ardından Başakşehir'e iki maçta da gol atan ikinci oyuncu oldu. İcardi attığı golle Galatasaray adına şampiyonluk ateşini yaktı.

TRİBÜNLERE GİTTİLER

90 dakikanın son düdüğüyle birlikte Galatasaraylı futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutladılar. Teknik heyet ve oyuncular tribünleri dolaşarak sevinçlerini paylaştılar. Galatasaraylı futbolseverler de alkışlarla karşılık verdiler. Mauro İcardi de üçlü çektirdi.

ASLANTEPE TIKLIM TIKLIM

G.Saraylı taraftarlar, şampiyonluk yarışındaki takımlarını önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı. Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılıar, Nef Stadı'nın tribünlerini tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 48 bin taraftar, tribünlerde şampiyonluk pankartları açtı.

"KAFAMIZA KOYMUŞTUK"

Mauro Icardi maç sonu şöyle konuştu: "Kazanmak zorundaydık, bunu kafamıza koymuştuk. Penaltı olduğunda bunu gole çevirmemiz gerekiyordu ve ben de üstüme düşeni yaptım. Rahatlamak yok. Kazanmaya devam etmemiz gerekiyor"

PENALTI 'VAR'

G.Saray, penaltıyı VAR incelemesiyle kazandı. Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Mertens'in soldan ortasında top Deniz Türüç'ten döndü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. Meler, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.