Mayıslar Cimbom'un!

Süper Lig'de geri sayım sürerken Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluktan vazgeçmeye niyeti olmadığını gösterdi. Son iki maçında 5 puan kaybeden Cimbom, mayıs ayındaki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Nef Stadı'nda zorlu maça müthiş baskılı ve istekli başlayan sarıkırmızılı ekip, 9. dakikada İcardi ve Mertens ile gole yaklaştı. 14'te Torreira kaçırdı.



YENİ RAKİP İSTANBULSPOR

Galatasaray aradığı gole ilk yarının uzatma anlarında ulaştı. 45+6'da İcardi penaltı atışını gole çeviren isimdi. İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı. Aslan, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha döndü. Süper Lig'de 4 maçı kalan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki farkı 5'e çıkaran Galatasaray gelecek hafta İstanbul deplasmanına çıkacak.



ŞAMPIYONLUK OLASILIKLARI:

Galatasaray; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını kazanırsa diğer takımların maçlarına bakılmadan Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkacak. * Galatasaray; İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kazanır ve Fenerbahçe de Trabzonspor'a puan kaybederse Galatasaray diğer maçlara bakmadan son 2 haftaya şampiyon giriyor.



BAŞAKŞEHİR'E GÖNDERME

Başakşehir, Galatasaray maçı öncesi "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" şeklinde paylaşım yaptı. İstanbul ekibinin bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlarca büyük etkileşim alırken maç sonunda Galatasaray'dan yanıt geldi. Resmi Twitter hesabından, "85 milyon bilir, #MayıslarBizimdir" yazıldı. Yanına da sarı-kırmızılı kalp ve kupa konuldu.



Kazımcan devleşti

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri derbide görev alan oyunculardan Samuel Adekugbe'yi yedeğe çekti. Buruk, bu futbolcunun yerine Kazımcan Karataş'a görev verdi. Süper Lig'de 16 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, savunma ve hücumda etkili bir performans ortaya koydu ve hocasının güvenini boşa çıkarmadı.



Sacha Boey cezalı

Başakşehir ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3 puanla Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda, 38. dakikada Serdar Gürler'e faul yapan Sacha Boey sarı kart gördü. Bu sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan Boey, İstanbulspor karşısında takımdaki yerini alamayacak. Başakşehir maçı öncesinde sınırda bulunan İcardi, Kerem, Oliveira ve Rashica ise maçı sorunsuz atlattı.