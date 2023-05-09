Haberler Galatasaray "Çok az kaldı mayıslar bizim"

"Çok az kaldı mayıslar bizim"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
"Çok az kaldı mayıslar bizim"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Çok az kaldı, buna inanıyoruz. 3 maç kazanırsak, otomatik olarak şampiyonuz. İlk hedef bu. İnşallah ulaşırız" dedi. Usta hoca ayrıca "5'te 5 ile ligi bitirmek istiyoruz. Bütün maçları kazanarak finale gitmek istiyoruz. Bu maçtaki gibi oynarsak, onlara sözümüzü tutarız. Başkanımızın manevi desteğini hep söyleyeceğim. Avantajımızı kullanmak istiyoruz. Mayıslar bizim" diye konuştu. Bazı oyuncuların performansına da değinen Buruk "Kazımcan doğru oynadı. İyilerdendi. Uzun süreçte bizim için büyük çözüm olur" ifadesini kullandı.

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