Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağladı.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, sergilenen oyun nedeniyle başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere sert eleştirilere maruz kalmıştı.
Aslan, 2022 Dünya Kupası öncesi adeta şaha kalktı.
Turnuva öncesi kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 6 puan çıkaran Galatasaray'ın çıkışı Dünya Kupası sonrası da sürdü.
Katar'da düzenlenen turnuva sonrası aldığı sonuçlarla taraftarını mest eden sarı-kırmızılılar, liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den devraldı.
Cimbom ayrıca ligde üst üste 14 maç kazanarak Süper Lig'de bir sezonda en çok maç kazanan takımı oldu.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, kış transfer döneminde de hız kesmedi.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna kattı.
Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan dünya yıldızı Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
2022/2023 sezonunda birçok dünya yıldızını takıma kazandıran Galatasaray, gelecek sezonda da aynı transfer stratejisini izleyecek.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI
İspanyol basınına göre; Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendiriyor.
CİMBOM FIRMINO'DA ISRARCI
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, birçok talibi daha olan Brezilyalı yıldızın transferi için ısrarcı davranıyor.
GALATASARAY'IN İŞİ ZOR
Haberde ayrıca Firmino'nun Liverpool'da yüksek maaş alması nedeniyle Galatasaray'ın transfer işinin kolay olmayacağı vurgulandı.
Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 33 maçta süre aldı.
Yıldız futbolcu, 11 gol ve 5 asistlik performansıyla 16 gole direkt katkıda bulundu.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.