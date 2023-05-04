Haberler Galatasaray Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda da takıma yıldız isimleri kazandırmak isteyen yönetim, dünyaca ünlü futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 16:41 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 16:42
Mert Kılıç
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Yönetim; Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi tanınmış isimleri kadrosuna kattı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılılar, sergilenen oyun nedeniyle başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Aslan, 2022 Dünya Kupası öncesi adeta şaha kalktı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Turnuva öncesi kritik Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 6 puan çıkaran Galatasaray'ın çıkışı Dünya Kupası sonrası da sürdü.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Katar'da düzenlenen turnuva sonrası aldığı sonuçlarla taraftarını mest eden sarı-kırmızılılar, liderliği ezeli rakibi Fenerbahçe'den devraldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Cimbom ayrıca ligde üst üste 14 maç kazanarak Süper Lig'de bir sezonda en çok maç kazanan takımı oldu.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, kış transfer döneminde de hız kesmedi.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna kattı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan dünya yıldızı Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

2022/2023 sezonunda birçok dünya yıldızını takıma kazandıran Galatasaray, gelecek sezonda da aynı transfer stratejisini izleyecek.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

İspanyol basınına göre; Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roberto Firmino, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendiriyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

CİMBOM FIRMINO'DA ISRARCI

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, birçok talibi daha olan Brezilyalı yıldızın transferi için ısrarcı davranıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

GALATASARAY'IN İŞİ ZOR

Haberde ayrıca Firmino'nun Liverpool'da yüksek maaş alması nedeniyle Galatasaray'ın transfer işinin kolay olmayacağı vurgulandı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 33 maçta süre aldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...

Yıldız futbolcu, 11 gol ve 5 asistlik performansıyla 16 gole direkt katkıda bulundu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Başakşehir mesaisi
Avrupa'da yılın transferi! Icardi tarihi takasla gidiyor
Hıdırellez kutlamalarında söylenecek sözler, edilecek dualar
Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam sözü
GMAİL MAVİ TİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAK!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku! Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku! 17:13
Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi Arda Güler’e büyük onur! O listeye girdi 16:45
G.Saray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha... G.Saray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha... 16:40
Fırtına'da Trezeguet'e talip var! Fırtına'da Trezeguet'e talip var! 16:31
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! 16:04
Galatasaray'da Başakşehir mesaisi Galatasaray'da Başakşehir mesaisi 15:37
Daha Eski
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 15:36
F.Bahçe Beko Olympiakos'u konuk edecek F.Bahçe Beko Olympiakos'u konuk edecek 15:34
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları 15:33
Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:29
Bursaspor’un eski yıldızı Serie A yolunda Bursaspor’un eski yıldızı Serie A yolunda 15:28
F.Bahçe'den bedava transfer! 4 yıllık sözleşme... F.Bahçe'den bedava transfer! 4 yıllık sözleşme... 15:25