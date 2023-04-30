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GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'den Beşiktaş derbisi sözü! Okan Buruk...

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 3-3'lük skorla ayrılmış ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi kazanılan penaltıyı kaçırmıştı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu, Beşiktaş derbisi öncesi teknik adam Okan Buruk'a söz verdi. İşte haberin ayrıntıları... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en önemli kozu Mauro Icardi olacak.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Bu sezon derbi mücadelelerini boş geçmeyen Arjantinli golcü, çıktığı 3 derbide 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Icardi, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde rakip fileleri 2 kez sarsmıştı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe deplasmanında da 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

BURUK'A SÖZ VERDİ

Tecrübeli yıldız son olarak Trabzonspor maçında 1 gol 1 asistlik katkısıyla galibiyete imza attı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Arjantinli forvet, Karagümrük karşısında kazanılan penaltı vuruşunu kaçırarak eleştirilerin hedefi oldu.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Icardi, Vodafone Park'ta da galibiyeti getiren oyuncu olmak istiyor.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Sakatlığını tamamen atlatan yıldız santrfor, teknik direktör Okan Buruk'a gol sözü verdi.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

EN GOLCÜSÜ

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray adına en fazla skor üreten oyuncu oldu.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

18 müsabakada forma giyen oyuncu, 13 kez rakip fileleri havalandırdı. 8 de asist üretti.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi Mauro Icardi'den Okan Buruk'a: Telafi edeceğim!

2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu.

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