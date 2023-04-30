GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi'den Beşiktaş derbisi sözü! Okan Buruk...

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en önemli kozu Mauro Icardi olacak.
Bu sezon derbi mücadelelerini boş geçmeyen Arjantinli golcü, çıktığı 3 derbide 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki en önemli kozu Mauro Icardi olacak.
Bu sezon derbi mücadelelerini boş geçmeyen Arjantinli golcü, çıktığı 3 derbide 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe deplasmanında da 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
BURUK'A SÖZ VERDİ
Tecrübeli yıldız son olarak Trabzonspor maçında 1 gol 1 asistlik katkısıyla galibiyete imza attı.
Arjantinli forvet, Karagümrük karşısında kazanılan penaltı vuruşunu kaçırarak eleştirilerin hedefi oldu.
Icardi, Vodafone Park'ta da galibiyeti getiren oyuncu olmak istiyor.
Sakatlığını tamamen atlatan yıldız santrfor, teknik direktör Okan Buruk'a gol sözü verdi.
EN GOLCÜSÜ
Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, Galatasaray adına en fazla skor üreten oyuncu oldu.
18 müsabakada forma giyen oyuncu, 13 kez rakip fileleri havalandırdı. 8 de asist üretti.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi.
Futbola İspanya'da Vecindario altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona'nın altyapısına geçti.
Barcelona'da U16, U18 VE U19'da forma giyen Arjantinli oyuncu, 2011 yazında Sampdoria'ya 300 bin Euro'ya transfer oldu.
2 yıl sonra ise Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeline imza attı.
2019'da PSG'ye kiralık olarak giden Icardi, 2022 yazında ise 50 milyon Euro'ya Paris temsilcisinin yolunu tuttu.
Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...