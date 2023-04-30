Beşiktaş 3-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

20'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica, ön direğe hareketlenen Icardi'nin sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.

30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Atlıpasın hemen dışında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

35'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Masuaku ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Saiss'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada Redmond'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Salih Uçan ortasını yaptı. Aboubakar'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

55'inci dakikada Beşiktaş yine sağ kanattan etkili geldi. Gedson'un pasıyla sağ çizgide topla buluşan Rosrier ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde Aboubakar'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

58'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ön alanda yapılan baskı sonrasında Hadziahmetovic, Oliveira'dan kaptığı topla kaleye doğru hareketlendi. Bu oyuncu ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top yan direğe de çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1.

87'nci dakikada Beşiktaş ceza yayının üstünde oluşan karambolde Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.

90+3'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Rosier'in sağ kanatta Aboubakar'a pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Kamerunlu futbolcunun şutu ağlarla buluştu: 3-1.

BU SEZON İLK KEZ BÜYÜK MAÇ KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşamış takımlara karşı ilk kez maç kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i yenip, Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Galatasaray sezonun ikinci yarısında da Trabzonspor'u mağlup etmişti.

İSTANBUL TAKIMLARINA İLK KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir İstanbul takımı karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce İstanbul temsilcileriyle oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

BÜYÜK MAÇLARIN GOLCÜSÜ ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez ağları havalandırdı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçla Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada ise birer gol attı.

Mauro Icardi böylece Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.

Galatasaray'ın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Beşiktaş'a attığı golle ligdeki gol sayısını da 14'e çıkardı.

VODAFONE PARK'TA YİNE DERBİ KAYBETMEDİ

Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü.

Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.

Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ İKİLİ AVERAJI LEHİNE ÇEVİRDİ

Siyah-beyazlılar, 3-1'lik skorla birlikte Galatasaray'la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.

Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.

SAISS SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Romain Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü derbide kaydetti.

Maçın 35. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Saiss, skoru 1-1'e getiren golü kaydederek Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

AMIR HADZIAHMETOVİC, BEŞİKTAŞ'TA İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın devre arasında Arabam.com Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, bu sezonki 4. golünü Galatasaray'a karşı attı.

58. dakikada Oliveira'dan kaptığı topla bir anda Muslera'yla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu.

Bu golle siyah-beyazlı formayla ilk golünü atarak Beşiktaş'ı derbide 2-1 öne geçiren Hadziahmetovic, eski takımı Konyaspor'da oynarken Corendon Alanyaspor (2) ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da gol atmıştı.

ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor (2) maçlarında peş peşe goller atan Aboubakar, Trabzonspor maçını boş geçerken, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yeni seriye başladı.

Aboubakar, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı.

ŞENOL GÜNEŞ, SON BÖLÜMDE DEĞİŞİKLİKLE YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi maçta uzun süre sahaya çıktığı onbiri bozmadı.

Güneş'in saha içine ilk müdahalesi 84. dakikada geldi.

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takım adına ilk hamlesini Salih Uçan-Tayfur Bingöl, Cenk Tosun-Necip Uysal değişiklikleriyle yaptı. Güneş bir diğer değişikliğini ise 90. dakikada Amir Hadziahmetovic'in yerine Alexandru Maxim'i alarak yaptı.