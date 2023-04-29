Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

TURGAY DEMİR - BEŞİKTAŞ TÜM PLANLARI BOZAR

Beşiktaş böyle maçları iyi oynar. Bunu söyleyerek başlayalım. Futbolcusuyla, taraftarıyla kenetlenir ve yüreğini ortaya koyarak zafere koşar. Şampiyonluk iddiası varmış, yokmuş, az varmış, çok varmış, önemli değil! Camia bu maçı kazanalım sonrası nasıl olursa olsun, diye düşünür, öyle odaklanır. Peki Beşiktaş bu maçı neden bu kadar istiyor!? Çünkü bu sezon ligde lehine en çok hakem hatası olmasına rağmen, her fırsatta hakemler üzerinden algı yapan Galatasaray oldu... Bu durumdan da birçok takım zarar gördü ve Beşiktaş da onlardan biriydi. Algı oyunları hep sahnedeydi.