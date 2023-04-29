Haberler Galatasaray Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, sarı-kırmızılı takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 07:24
Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

TURGAY DEMİR - BEŞİKTAŞ TÜM PLANLARI BOZAR

Beşiktaş böyle maçları iyi oynar. Bunu söyleyerek başlayalım. Futbolcusuyla, taraftarıyla kenetlenir ve yüreğini ortaya koyarak zafere koşar. Şampiyonluk iddiası varmış, yokmuş, az varmış, çok varmış, önemli değil! Camia bu maçı kazanalım sonrası nasıl olursa olsun, diye düşünür, öyle odaklanır. Peki Beşiktaş bu maçı neden bu kadar istiyor!? Çünkü bu sezon ligde lehine en çok hakem hatası olmasına rağmen, her fırsatta hakemler üzerinden algı yapan Galatasaray oldu... Bu durumdan da birçok takım zarar gördü ve Beşiktaş da onlardan biriydi. Algı oyunları hep sahnedeydi.

Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

ALİ ŞANSALAN ALGISI

Misal; önce maçı Şansalan'ın yöneteceği haberi sızdırıldı, ardından bunu Beşiktaş'ın istediği algısı yaratıldı!.. Bu da yetmedi Başkan Dursun Özbek derbiye üç gün kala TFF'ye gitti!.. Yani her şey ortada!? Galatasaray'ın eti-budu belli, sezon başından beri ön tarafta iyi işler yaparken arkada çuvallıyorlar. Muslera da bu sezon dağılmış durumda. Galibiyet serisi yaptılar ama içinde ofsaytımsılar, penaltımsılar, kırmızımsılar dolu! Son Karagümrük maçında ise şapka düştü, kel göründü! Karagümrük maç boyu iyi mücadele etti ve tartışmalı hakem kararları olmasa muhtemelen maçı da kazanacaktı. Dolayısıyla manzara açık ve net, Beşiktaş mücadele gücünü tam olarak sahaya yansıttığında Galatasaray'ın pek şansı kalmayacaktır. Birçok yıldızı var ama hepsi akıllı telefon misali; bin tane özellikleri olsa da şarjları çabuk bitiyor.

Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

GİZLİ JOKER MERT

Buna karşılık Beşiktaş'ta durmak bilmeyen bir Aboubakar var, bulduğu her boşluğu değerlendiren Redmond, oynarsa belki de maçın kaderini tek başına değiştirebilecek Maxim, orta sahada her rakibe üstünlük sağlayan Gedson, Hadziahmedovic var. Dahası maç boyu bindirme yapan kanat oyuncuları da cabası. Ligin ilk yarısındaki maç sonrası Okan Buruk, Beşiktaş'ın uzun pas oynamasını eleştirmişti! Yarın da kendisine bol malzeme çıkabilir, çünkü muhtemelen uzun paslarla gol ya da goller yiyecek! Malum Mert ise Kartal'ın gizi jokeri; önde baskı kuran takımların arkasına pas değil bomba atıyor adeta. Öne gelen geldiğine pişman oluyor. Yine yapacaktır en iyi bildiği şeyi...

Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

PANİKATAK GİBİ

Okan hoca sezon başından bu yana aynı şeyleri yapıyor. Takım iyi oynarken gerekli skoru elde ederse, orta saha oyuncularını devreye sokup maçı tutmaya çalışıyor. Karagümrük maçında olduğu gibi planları tutmayınca da öyle bir panikliyor ki, akıllara zarar... Şenol Güneş bambaşka, ezbere hareket etmiyor. Beşiktaş'a sağlam mücadele ve bol pas üzerine kurulu bildik futbolunu oynatan Güneş, değişiklik yaparken de alması gereken tüm riskleri alıyor ve hep kazanmayı hedefliyor.

Turgay Demir'den çarpıcı Galatasaray yorumu! "Şarjları çabuk bitiyor"

TARAFTARLAR TAKİPTE

Tribünde müthiş bir taraftar olacak, orası tartışmasız. Beşiktaş taraftarı bu galibiyeti istiyor. Hakem Ali Şansalan da, karşı cephenin tüm algı oyunlarına rağmen görevini iyi yapmaya çalışacaktır. Çünkü tribündeki 50 bin kişinin nefesini daima ensesinde hissedecektir. Velhasıl kelam; hesabını Beşiktaş'ı yenmek üzerine yapan varsa, bence o hesabı gözden geçirmesinde fayda var! Sonra çok üzülürler!

DİĞER
Son dakika haberleri: Nenad Bjelica ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor! Trabzonspor’dan Süper Lig’e damga vuracak transfer…
Kör'kütük' aşk: Mert Yazıcıoğlu tasını tarağını toplayıp Dilan Çiçek Deniz’in kütük evine taşındı!
Galatasaray'da gündem Sacha Boey!
Yönetim kesenin ağzını açtı! İşte derbi primi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk derbi taktiğini belirledi!
Yönetim kesenin ağzını açtı! İşte derbi primi
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet dönüyor Trezeguet dönüyor 06:19
Şipşak Alanya Şipşak Alanya 00:52
Avantaj Fener'in Avantaj Fener'in 00:48
Gençler'e umut Gençler'e umut 00:46
F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! 00:02
F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! F.Bahçe Beko saha avantajını aldı! 23:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." 23:14
Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... 23:14
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı Trabzonspor'da sakatlık şoku! Resmen açıklandı 23:14
Beşiktaş'tan Onur Bulut açıklaması! Beşiktaş'tan Onur Bulut açıklaması! 23:14
Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! 23:14
F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme 23:14