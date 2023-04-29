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GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, İtalya'dan gelen teklifler sonrası kararını verdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 09:56
GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da vazgeçilmez olan Lucas Torreira'ya, İtalya'dan talipler vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Özellikle Milan'la adı anılan 27 yaşındaki Uruguaylı, Türkiye'de forma giymekten çok mutlu.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Torreira, Çizme'den gelen teklifleri çok cazip olmadığı sürece kabul etmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Yıldız orta sahanın, sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar kontratı var.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Yıldız isim bu maçlarda 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

1.66 cm boyundaki orta saha oyuncusu, sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

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