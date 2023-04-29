GALATASARAY HABERLERİ - İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira kararını verdi!

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da vazgeçilmez olan Lucas Torreira'ya, İtalya'dan talipler vardı.
Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da vazgeçilmez olan Lucas Torreira'ya, İtalya'dan talipler vardı.
Özellikle Milan'la adı anılan 27 yaşındaki Uruguaylı, Türkiye'de forma giymekten çok mutlu.
Torreira, Çizme'den gelen teklifleri çok cazip olmadığı sürece kabul etmeyecek.
Yıldız orta sahanın, sarı-kırmızılı kulüple 2026'ya kadar kontratı var.
Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı. Yıldız isim bu maçlarda 1 asiste imzasını attı.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.
Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.
2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.
2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi.
1.66 cm boyundaki orta saha oyuncusu, sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...