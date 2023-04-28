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Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Juan Mata ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılması beklenen İspanyol futbolcunun Manchester'a döneceğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 20:13 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 20:51
Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Juan Mata oldu.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Ancak İngiltere basınının haberine göre İspanyol oyuncu Manchester'a dönebilir.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Sebebi ise futbolun dışında yatıyor.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

SANAT SERGİSİNİN KÜRATÖRLÜĞÜNÜ YAPACAK

Mirror'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Mata, bu yaz Kuzey İngiltere'ye geri döndüğünde Erik ten Hag ile pazarlık yapmak için değil, futbola odaklanan bir sanat sergisinin küratörlüğünü yapacak.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Tecrübeli oyuncu yeni projesini tanıtmak için Manchester Uluslararası Festivali'nde olacak.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Mata, Hans Ulrich Obrist ile birlikte İtalyanca'da 'üç çeyrek' anlamına gelen ve günümüzün orta saha oyun kurucusunu yansıtan ikonik bir futbol pozisyonu olan Trequartista'dan ilham alan eserler üretecek.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Ayrıca Mata, girişimin iki tutkusunu birleştirdiğini açıkladı.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

The Sun'a verdiği demeçte Mata, "Sekiz yıldan fazla bir süredir evim dediğim şehir olan Manchester'a dönmek ve ilk kez Manchester Uluslararası Festivali'nin bir parçası olmak harika.

Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Önümüzdeki iki yıl boyunca 'The Trequartista – Art and Football United'ın küratörlüğünü Hans Ulrich Obrist ile birlikte yapmaktan ve tutkularımdan ikisini bir araya getirmekten heyecan duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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