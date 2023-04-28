Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna kattı.
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar Zaniolo haricinde tüm yıldız oyuncuları sezon başında transfer etmişti.
Cimbom, bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla dünya çapında gündem oldu.
Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Juan Mata oldu.
Ancak İngiltere basınının haberine göre İspanyol oyuncu Manchester'a dönebilir.
Sebebi ise futbolun dışında yatıyor.
SANAT SERGİSİNİN KÜRATÖRLÜĞÜNÜ YAPACAK
Mirror'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Mata, bu yaz Kuzey İngiltere'ye geri döndüğünde Erik ten Hag ile pazarlık yapmak için değil, futbola odaklanan bir sanat sergisinin küratörlüğünü yapacak.
Tecrübeli oyuncu yeni projesini tanıtmak için Manchester Uluslararası Festivali'nde olacak.
Mata, Hans Ulrich Obrist ile birlikte İtalyanca'da 'üç çeyrek' anlamına gelen ve günümüzün orta saha oyun kurucusunu yansıtan ikonik bir futbol pozisyonu olan Trequartista'dan ilham alan eserler üretecek.
Ayrıca Mata, girişimin iki tutkusunu birleştirdiğini açıkladı.
The Sun'a verdiği demeçte Mata, "Sekiz yıldan fazla bir süredir evim dediğim şehir olan Manchester'a dönmek ve ilk kez Manchester Uluslararası Festivali'nin bir parçası olmak harika.
Önümüzdeki iki yıl boyunca 'The Trequartista – Art and Football United'ın küratörlüğünü Hans Ulrich Obrist ile birlikte yapmaktan ve tutkularımdan ikisini bir araya getirmekten heyecan duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.