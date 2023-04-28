Galatasaray'da Juan Mata sürprizi! Manchester'a dönüyor

SANAT SERGİSİNİN KÜRATÖRLÜĞÜNÜ YAPACAK

Mirror'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Mata, bu yaz Kuzey İngiltere'ye geri döndüğünde Erik ten Hag ile pazarlık yapmak için değil, futbola odaklanan bir sanat sergisinin küratörlüğünü yapacak.