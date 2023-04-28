Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş 11'i üzerinde çalışmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Redmond-Cenk Tosun- Aboubakar üçlüsünden oluşan formda hücum hattı başarılı teknik adamı harekete geçirdi.
Kartal'a gol izni vermek istemeyen Buruk, savunmada değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Adekugbe'yi kulübeye çekecek olan sarı- kırmızılı çalıştırıcı, yerine Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında sol bekte görevini kusursuz yapan Leo Dubois'e yer verecek.
Bu durumda Abdülkerim ve Kerem'in yanında yerli olarak kimin görev yapacağı belirsizliğini korurken Barış Alper- Rashica değişikliği ihtimali yüksek görülüyor.