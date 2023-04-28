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Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Aslan derbide galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönmek istiyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, zorlu maçın planını belirledi. Buruk, siyah beyazlılara özel 3 farklı 11 belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş 11'i üzerinde çalışmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Redmond-Cenk Tosun- Aboubakar üçlüsünden oluşan formda hücum hattı başarılı teknik adamı harekete geçirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Kartal'a gol izni vermek istemeyen Buruk, savunmada değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Adekugbe'yi kulübeye çekecek olan sarı- kırmızılı çalıştırıcı, yerine Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında sol bekte görevini kusursuz yapan Leo Dubois'e yer verecek.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Bu durumda Abdülkerim ve Kerem'in yanında yerli olarak kimin görev yapacağı belirsizliğini korurken Barış Alper- Rashica değişikliği ihtimali yüksek görülüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

İdmanda derbiye yönelik üç farklı kadro deneyen teknik direktör Okan Buruk, son kararını maç günü verecek.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

MORALLER YERİNDE
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın cezası bitti, Karagümrük maçı sonrası affedilen Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı, Icardi fizik olarak yüzde yüz hazır hale geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Beşiktaş maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen sarı-kırmızılı takımda, şampiyonluk planları yapılıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

NEF'TEKİ İDMAN NEDEN İPTAL
Galatasaray'ın, derbi öncesi Nef Stadı'nda taraftarına açık antrenman yapması planlanıyordu.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Ancak sarı-kırmızılı ekip bu organizasyondan vazgeçti.

Galatasaray'da Okan Buruk işini sağlama alıyor! Beşiktaş derbisine özel 3 farklı 11

Bu durum taraftarlarda hayal kırıklığı yaratırken Okan Buruk'un takımın strese girmemesi için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

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