Necati Ateş Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi

Nelsson hakkında konuşan Necati Ateş, "Oyuncular yaşananlara hiç kulak asmıyor. Son 16-17 maçtır devam ediyorlar. Kaybettikleri maçlarda Mertens yok, hem de Nelsson yoktu. Nelsson'un ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da anlamış olduk. Başakşehir maçında kaybedebilir miydi, belki kaybedebilirdi. O bloktaki en değerli oyuncu olduğunu gösteriyor. Böyle oyuncularda bonservis bedelleri önemli değildir. Danimarka Ümit Milli Takımı'nın kaptanıydı bizim dönemimizde alındığında. Boey de aynı şekilde. Bizim zamanımızda da çok iyilerdi. İkisinden de 15'er veya 20'şer milyon euro'luk bonservis alabilir Galatasaray" dedi.