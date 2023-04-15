Necati Ateş Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Galatasaray 6-0 kazandı ve ligde lider olarak yoluna devam etti. Maçın ardından eski futbolcu Necati Ateş, müsabakayı TRT Spor'da değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Galatasaray 6-0 kazandı ve ligde lider olarak yoluna devam etti. Maçın ardından eski futbolcu Necati Ateş, müsabakayı TRT Spor'da değerlendirdi.
Galatasaray'ı tebrik eden Necati Ateş, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 11-11 olsaydı fark daha da açılırdı. Kayserispor ligin çok güçlü takımlarından bir takım. Ayrıca set hücumunu da hızlı hücumu da yapabilen bir takım. 4-0'ken 10 kişi kaldılar zaten, Zaniolo ile Gomis'in attığı ve atmadığı çok net. Icardi'nin aynı şekilde gol dışında pozisyonları vardı. Daha farklı bir skor da olabilirdi" dedi.
Taraftarın keyifli bir oyun izlediğini dile getiren Ateş, "Galatasaray ilk 10 dakika oyuna girmekte zorlandı, ondan sonra maçı sürklase etti. Müthiş bir maç çıkardılar. Oyuna sonradan girenler de dahil ve taraftar keyifli bir oyun izledi" ifadeleri kullandı.
Muslera'yı hiç görmediğini söyleyen eski futbolcu, "Kayserispor takımına ve hocasına ızdırap çektirdiler. Galatasaray'a karşı deplasmanda oynamak zaten çok zor. Oyuna biraz hareketli başladılar ama Muslera'yı hiç görmedim bugün, bir tek seramonide gördüm. Şampiyonluk için çok ciddi adım atıyor Galatasaray" sözlerini kullandı.
Nelsson hakkında konuşan Necati Ateş, "Oyuncular yaşananlara hiç kulak asmıyor. Son 16-17 maçtır devam ediyorlar. Kaybettikleri maçlarda Mertens yok, hem de Nelsson yoktu. Nelsson'un ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da anlamış olduk. Başakşehir maçında kaybedebilir miydi, belki kaybedebilirdi. O bloktaki en değerli oyuncu olduğunu gösteriyor. Böyle oyuncularda bonservis bedelleri önemli değildir. Danimarka Ümit Milli Takımı'nın kaptanıydı bizim dönemimizde alındığında. Boey de aynı şekilde. Bizim zamanımızda da çok iyilerdi. İkisinden de 15'er veya 20'şer milyon euro'luk bonservis alabilir Galatasaray" dedi.
Maçı değerlendiren Ateş, "Kayserispor iyi bir takım olduğunu biliyor ama böyle maçları çok kazanmak için oynarsan zorlanırsın. Karşındaki takım Galatasaray. Nitekim de öyle oldu, seni cezalandırır. Oyunu rakip sahaya yıktıktan sonra Galatasaray orta sahayı geçtiği her topta pozisyona girdi neredeyse" ifadelerini kullandı.
Kayserispor'un kalecisi hakkında konuşan eski futbolcu, "Bugünün en talihsiz oyuncusu Kayserispor'un kalecisi. İyi bir kaleci ama genç ve deneyimsiz. İyi bir geleceği var ama bu maçla da değerlendirmemek lazım. Büyük maçlarda Kayserispor'un performansı iyi değildi" sözlerini sarf etti.
Galatasaray'ın son 20 maçlık performansını beğnenen Necati Ateş, "Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'la sadece içeride değil dışarıda oynamak da zor. Son 20 maçlık performansı muhteşem devam ediyor" dedi.
Sarı-kırmızılı takımın oynanan maçta her şekilde gol attığını dile getiren Ateş, "Bazen çalıştığın yerden yersin, bazen çalışmadığın yerden yersin. Galatasaray bugün her şekilde gol attı. Taraftar, oyuncular çok istiyor ve inanıyor" ifadelerini kullandı.
Mertens ve Rashica hakkında konuşan Necati Ateş, "Mertens ve Rashica bugün çok iyi toplar kazandı. Takım defansına çok katkıları var. Kaybediler topları ne kadar hızlı kazandıkları da ortada. Bazen 20 saniye bile sürmeden topu kazanabildi Galatasaray. Konyaspor'a yenildikleri maçı hariç tutarak bu kadar istekli ve arzulu bir Galatasaray görmemiştim bu sezon. 6 gol atıldı, en az 3-4 tane kaçan pozisyonlar var" açıklamalarında bulundu.