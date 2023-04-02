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GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan hakem tepkisi! 'Kırmızı güme gitti'

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Adana Demirspor maçını ve maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarını yorumladı. Çakar, Emre Akbaba'nın pozisyonu için "Kırmızı güme gitti" ifadelerini kullandı. İşte o yazıdan dikkat çekenler... | Gs spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan hakem tepkisi! 'Kırmızı güme gitti'

Galataaray, hayati bir üç puan aldı. Aslında maça baktığımızda pekala kaybedebilirlerdi de…

Adana Demirspor'un direkle irtibatlı iki topu ve aynı zamanda Nelsson'un çizgiden çıkarttığı çok önemli bir pozisyonu var.

İlk yarı G.Saray panik halinde saldırdı. Son paslar isabetli olmadı. Yapılan tüm ortalara rakip tarafından müdahale edildi. İcardi eski İcardi değil. Topla fazla buluşamıyor, topla buluşmak için de fazla bir şey yapmıyor. Mertens de ceza alanına fazlaca girmediği için G.Saray baskılı oynadığı ilk yarıda pozisyon üretemedi. İkinci yarı Adana Demirspor daha fazla gelmeye başladı. Galatasaray adeta durdu, fizik olarak geri gitti ama bu dakikada isimsiz kahraman Midtsjö sahneye çıktı. 86. dakikada takımına hem 3 puanı getiren golü attı hem de Galatasaray'ın iyi oynamadığı maçta puan farkının kapanmasını önledi.

G.Saray kazanamasaydı, Emre'ye göstermediği kırmızı kart çok tartışılırdı

Şimdi pozitif yönden fatura Okan hocaya çıkacak. Kimsenin tahmin edemediği bir değişiklikle Midtsjö'yü sahaya sürdü ve 3 puanı aldı. Sonuçta Galatasaray, çok ama çok önemli bir engeli iyi oynamasa da rakibine pozisyon verse de kazanmasını bildi.
Ali Şansalan bir pozisyon dışında aslında iyi maç yönetti. Verdiği sarı kartlar doğru, son dakikadaki penaltı kararı isabetli. Ama Galatasaray kazanamasaydı, Emre Akbaba'ya göstermediği kırmızı kart çok tartışılırdı. Bence kırmızı kart. Emre, rakibinin bilek üzerine arkadan gelip basıyor. VAR daveti de olmadı, dolayısıyla kırmızı kart güme gitti.

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