Zaniolo yarışı

Galatasaray'a transferi Avrupa'da büyük ses getiren Nicolo Zaniolo'nun taliplerinin sayısı şimdiden üçe çıktı. İtalyan ekiplerinden İnter ve Milan'ın ardından Juventus'un da genç oyuncu için devreye girdiği öğrenildi. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Kadrosunu gençleştirmek ve İtalyan oyunculara öncelik vermek isteyen Juventus, oyuncunun performansını yakından takip edecek. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Bu maddeyi kullanmayı düşünen Juventus, oyuncunun menajeriyle görüşmeleriyle sürdürüyor.

HEMEN KALİTESİNİ ORTAYA KOYDU

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'la henüz resmi maçlarda görev yapmadı. Alanyaspor'la Antalya'da oynanan hazırlık karşılaşmasının son 10 dakikasında sahne alan İtalyan yıldız, kısa sürede gösterdiği performansla İtalya'da manşetlere çıkmayı başardı. Kalitesini ilk maçta ortaya koyan Zaniolo, Alanyaspor karşısında bir de gol atmayı başardı. İtalyan gazeteleri ise Zaniolo'nun kalitesini hemen ortaya koyduğunu, kısa sürede coştuğunu, ilk maçında kahramanlaştığını yazdı. 15 milyon euro'ya alınan Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Savaş ÇORLU

DÖVMESİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Nicolo Zaniolo, Alanyaspor karşısında 80. dakikada oyuna dahil oldu. İtalyan basını, genç yıldıza büyük yer ayırırken, bir detay ise gözlerinden kaçmadı. Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olduktan sonra boynuna yaptırdığı dövme Roma'ya bir gönderme olarak kabul edildi. CORRIERE dello Sport'ta yer alan habere göre; yıldız oyuncunun transfer olduktan sonra boynuna yaptırdığı 'Kendine inan' dövmesi İtalya'daki son günlerini ve Galatasaray'a transferini özetliyor. Haberde ayrıca, oyuncunun kötü günleri geride bıraktığından bahsedildi.

BARÇA'YA GİDECEKTİ

Galatasaray'a transfer öncesinde de Avrupa devlerinin radarında olan Zaniolo için sürpriz bir transfer itirafı geldi. Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida, Nicolo Zaniolo ve Roma'dan Paulo Dybala'yı İspanyol ekibe gelmesi için çalışma yaptığını söyledi. 2015-2019 tarihleri arasında Barça'da görev yapan Braida, "Zaniolo ile ilgileniyordum ama daha sonra yol alamadık" dedi.