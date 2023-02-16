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Kerem Aktürkoğlu madencilere teşekkür etti

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek veren madencilere teşekkür etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 17:19
Kerem Aktürkoğlu madencilere teşekkür etti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarındaki desteklerinden dolayı madencilere teşekkür etti.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ili etkileyen depremler sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı madencilere teşekkür etti. Aktürkoğlu, madencilerin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımına, "En zor şartlarda, gece gündüz demeden yüzlerce hayat kurtaran madencilerimize sonsuz teşekkürler. Elleriniz dert görmesin kahramanlar, hakkınızı ödenmez" notunu ekledi.

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