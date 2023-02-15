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GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Futbolculuk kariyerinde Inter, Milan, Juventus, Napoli ve Lazio gibi devlerin forması giyen; Andriy Shevchenko, Lilian Thuram, Alessandro Costacurta, Faryd Mondragon ve Bruno Alves gibi ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Oscar Damiani, Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'nun transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:09
GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Sezon başında birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray, ara transfer döneminde de bombayı patlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Zaniolo transferi için Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi dünya gündeminde de kendisine yer bulurken, yıldız futbolcunun annesi Francesca Costa, oğluyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"GALATASARAY BİZE GÜVEN VERDİ"

"Roma ona haksızlık etti" diyen Costa, "Oğlum bir deli veya hain değil. Onu olmadığı biri gibi gösterdiler ve uzun süre burada kalabileceğimize inanıyorduk. Fakat geçen ay böyle olmayacağını anladık."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"Takımdaki diğer oyuncuların sözleşmeleri yenilenirken, onunla ilgili bir girişim yapılmadı. Nicolo maaşında iyileştirme bekliyordu ama projenin bir parçası olmadığını fark etti."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"Zaniolo, Milan veya Tottenham'a aynı maaşla veya fedakarlık yaparak gidebilirdi. Ama iki takım da Roma'yla anlaşamadı. Bournemouth'la görüşmeyi ise reddetti."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"Bu süreçte Galatasaray devreye girdi. Onlar bize anında güven verdi. Nicolo'yu çok isteyerek bunu bize hissettirdiler ve anlaşmak zor olmadı."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"Ben boğazımda bir yumru hissediyorum. Nicolo'nun kameralara konuşmamasının nedeni Türkiye'de ilgilenilmesi gereken daha önemli şeyler olduğu için. Basına Roma'da neler döndüğünü anlatmak istiyor. Depremzedelere dua ediyorum."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"Roma'nın Nicolo için yarattığı durum, onun için iyi olmadı. Hayatını değiştirip yeni bir maceraya atılarak daha iyi olacağını düşündü ve Galatasaray'ı seçti."

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"Galatasaray'ı seçti ve burada küllerinden yeniden doğacağına inanıyor. Onu en başından beri çok iyi hissettirdiler." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Öte yandan İtalya'dan Nicolo Zaniolo ile ilgili bir açıklama daha geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

Ülkemizde Galatasaray forması giyen Faryd Mondragon ve Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves ile birlikte Shevchenko, Thuram ve Costacurta gibi eski yıldızların da menajerliğini üstlenen eski futbolcu Oscar Damiani, Zaniolo'nun transferine ilişkin konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLİR"

Damiani, "Galatasaray önemli bir takım. Zaniolo, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapabilir. Ayrıldığı için üzgünüm çünkü o olağanüstü özelliklere sahip bir oyuncu. Türkiye'den yeniden bir çıkış yakalayabilir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ünlü menajerden flaş Zaniolo sözleri! "Ayrıldığı için..."

İşte o haber...

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