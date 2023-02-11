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Kerem Aktürkoğlu depremzedelerle görüntülü konuştu

Son dakika haberleri... Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, depremin etkilediği vatandaşlarla görüntülü konuşma gerçekleştirerek depremzedelere destek oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:57
Kerem Aktürkoğlu depremzedelerle görüntülü konuştu

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da büyük destek veren isimlerden biri. Kerem daha önce depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer almıştı. Bu sefer deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüşen milli futbolcu, geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, her zaman yanlarında olduğunu da söyledi.

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