Kerem Aktürkoğlu depremzedelerle görüntülü konuştu

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da büyük destek veren isimlerden biri. Kerem daha önce depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer almıştı. Bu sefer deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüşen milli futbolcu, geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, her zaman yanlarında olduğunu da söyledi.
Takım kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, afet bölgesindeki depremzedelere desteğini gösteriyor. 🫶— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2023
Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1-P2 Otopark Alanı ve Taçspor Tesisleri'nde yer alan yardım merkezimize bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/GJXmrtXV4F