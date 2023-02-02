Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

GALATASRAY TRANSFER HABERİ... En son Süper Lig 22. hafta maçında sahasında Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 11 maça çıkaran Galatasaray'da gündem golcü transferi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gomis'in alternatifini arayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetimden transfer için özel talepte bulundu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 08:00
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u sahasında konuk eden Galatasaray, Icardi'nin 2 golüyle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray saha dışında da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Teknik direktör Okan Buruk da sezon sonu sözleşmesi bitecek Gomis'in boşluğunun da şimdiden doldurulmasını, yeni ismin yeni sezona hazır bir şekilde girmesini istedi.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Galatasaray sezon başında Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'i Celta Vigo'ya gönderdi.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Bu oyuncudan doğan boşluğu doldurmak için çalışmalar şimdiden başladı.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Van Aanholt'un da PSV'nin yolunu tutmasının ardından sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanında boşluk açıldı.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Bu durum da yapılacak transferler konusunda Galatasray yönetiminin elini oldukça rahatlattı.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Bu bağlamda, sarı-kırmızılı idareciler, gündemine aldıkları Luka Jovic'i kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Yönetim, Sırp yıldız Luka Jovic için Fiorentina'ya teklifini sunup, beklemeye geçti.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından gözler İtalyan kulübünden gelecek yanıta çevrildi.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Galatatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalya'ya giderek bu transfer için son hamleyi yapması bekleniyor.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Ancak bu aşamada teknik direktör Okan Buruk'tan bir istek geldi.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Tecrübeli çalıştırıcı, Gomis'in sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatıp, iki golcü birden alınmasını talep etti.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Yeni gelecek ismin, yeni sezona kadar takıma alışmasının planlandığı öğrenildi.

Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi: 1 tane yetmez 2 golcü alın!

Sarı-kırmızılı yönetim, hocanın bu isteği sonrası yeni isimler üzerinde de çalışmaya başladı.

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