Galatasaray'dan özel harekat! Rashica'nın yerine Adama Traore

Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen ve bonservisinin alınması adına taraftardan büyük talep gelen Milot Rashica konusunda işler tersine dönerken, sürpriz bir transfer gerçeği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri Futbol Plus ekranlarında Ceren Dalgıç'a aktaran Kağan Dursun, Galatasaray cephesinde Dünya Kupası sonrası Rashica ile ilgili görüşlerin olumsuza döndüğünü ifade ederken, o bölge adına yaz transfer döneminde gündeme gelen Adama Traore için yeniden girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. İşte detaylar...