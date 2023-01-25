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Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed performasıyla göz dolduruyor. 25 yaşındaki Mısırlı yıldız, Fransa'da sergilediği grafikle taraftarı mest ediyor. Dikkat çeken performansıyla beğeni toplayan Mostafa Mohamed, önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarını öven başarılı oyuncudan Fenerbahçe sözleri de geldi. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:08 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:10
Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed performansıyla alkış topluyor.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

25 yaşındaki Mısırlı yıldız, Ligue 1'de 15 Ocak'ta takımının yaptığı Montpellier maçında fileleri sarsmıştı.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Mostafa bu sezon ligdeki 5, toplamda ise 8. golünü kaydetmişti.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Mısırlı yıldız takımının Fransa Kupası son 32 turunda oynadığı Thaon maçında da sahneye çıktı.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Thaon deplasmanında 90 dakikada 0-0 bitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden mücadaleyi Sarı-Yeşilliler 4-2 kazanmayı başardı. Nantes'ta son penaltı golünü Mostafa Mohamed atarken, turu geçmenin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Maça ilk 11'de başlayan Mostafa 120 dakika sahada kaldı.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Fransız taraftarlarda Mostafa Mohamed'in performansını çok beğeniyor.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Golcü futbolcunun kesinlikle takımda kalması isteniyor.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Nantes, sezon başında Mostafa için 250 bin Euro kiralama bedeli öderken, 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5 milyon 750 bin Euro karşılığında bonservisini alma hakkına sahip.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

OKAN BURUK: TAKİP EDİYORUZ
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası, "Kiralık oyuncularımızı takip ediyoruz. Şu anda Mostafa Mohamed ve Morutan iyi durumda.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Onlarla ilgili kulüplerin opsiyonlarını kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Maçları takip ediyoruz. Sezon sonunda duruma bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

MOSTAFA MOHAMED'DEN AÇIKLAMA!
Mostafa Mohamed, Nantes'ın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Nantes'ta tüm kulüp tarafından harika karşılandığını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, kendisine duyulan güveni her zaman hissettiğini söyledi.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Galatasaray günlerinden bahseden Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye karşı 1-0 galip geldikleri müsabaka sonrası tam bir çılgınlık yaşandığını ifade etti.

İşte o sözler...

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Mostafa Mohamed: Galatasaray'a 1 Şubat'ta geldi. Ertesi gün Başakşehir ile oynadık ve ikinci yarı oyuna girdiğimde penaltı oldu. Arkadaşlarım kullanmama izin vererek gol atmama yardımcı oldu.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

FENERBAHÇE MAÇI ÇILGINLIKTI!
Ardından Fenerbahçe ile karşı karşıya geldik. Maçı benim tek golümle 1-0 kazanmayı başardık.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Son düdükten sonra tam bir çılgınlık yaşandı. Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan beni tebrik etti.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

1 ay içinde 6 maçta 6 gol attım ama malesef o sene şampiyonluğu kaçırdık.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

GALATASARAY TARAFTARINDAKİ COŞKU İNANILMAZ
Havaalanında oyuncu bekleyen taraftar görüntülerine alışkındık ancak buraya Covid-19 döneminde geldiğim için çok sakindi. Sosyal ağlarda yaşananlar oldukça çılgıncaydı. Gerçekten beğendim.

Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Nef Stadı'nın atmosferi ve oradaki coşku inanılmaz, tarif edilemez.

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