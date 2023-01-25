Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe sözleri! "Arda Turan bile..."

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed performansıyla alkış topluyor.
Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed performansıyla alkış topluyor.
25 yaşındaki Mısırlı yıldız, Ligue 1'de 15 Ocak'ta takımının yaptığı Montpellier maçında fileleri sarsmıştı.
Mostafa bu sezon ligdeki 5, toplamda ise 8. golünü kaydetmişti.
Mısırlı yıldız takımının Fransa Kupası son 32 turunda oynadığı Thaon maçında da sahneye çıktı.
Thaon deplasmanında 90 dakikada 0-0 bitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Penaltılara giden mücadaleyi Sarı-Yeşilliler 4-2 kazanmayı başardı. Nantes'ta son penaltı golünü Mostafa Mohamed atarken, turu geçmenin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Maça ilk 11'de başlayan Mostafa 120 dakika sahada kaldı.
Fransız taraftarlarda Mostafa Mohamed'in performansını çok beğeniyor.
Golcü futbolcunun kesinlikle takımda kalması isteniyor.
Nantes, sezon başında Mostafa için 250 bin Euro kiralama bedeli öderken, 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5 milyon 750 bin Euro karşılığında bonservisini alma hakkına sahip.
OKAN BURUK: TAKİP EDİYORUZ
Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası, "Kiralık oyuncularımızı takip ediyoruz. Şu anda Mostafa Mohamed ve Morutan iyi durumda.
Onlarla ilgili kulüplerin opsiyonlarını kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz.
Maçları takip ediyoruz. Sezon sonunda duruma bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.
MOSTAFA MOHAMED'DEN AÇIKLAMA!
Mostafa Mohamed, Nantes'ın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Nantes'ta tüm kulüp tarafından harika karşılandığını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, kendisine duyulan güveni her zaman hissettiğini söyledi.
Galatasaray günlerinden bahseden Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye karşı 1-0 galip geldikleri müsabaka sonrası tam bir çılgınlık yaşandığını ifade etti.
İşte o sözler...
Mostafa Mohamed: Galatasaray'a 1 Şubat'ta geldi. Ertesi gün Başakşehir ile oynadık ve ikinci yarı oyuna girdiğimde penaltı oldu. Arkadaşlarım kullanmama izin vererek gol atmama yardımcı oldu.
FENERBAHÇE MAÇI ÇILGINLIKTI!
Ardından Fenerbahçe ile karşı karşıya geldik. Maçı benim tek golümle 1-0 kazanmayı başardık.
Son düdükten sonra tam bir çılgınlık yaşandı. Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan beni tebrik etti.
1 ay içinde 6 maçta 6 gol attım ama malesef o sene şampiyonluğu kaçırdık.
GALATASARAY TARAFTARINDAKİ COŞKU İNANILMAZ
Havaalanında oyuncu bekleyen taraftar görüntülerine alışkındık ancak buraya Covid-19 döneminde geldiğim için çok sakindi. Sosyal ağlarda yaşananlar oldukça çılgıncaydı. Gerçekten beğendim.
Nef Stadı'nın atmosferi ve oradaki coşku inanılmaz, tarif edilemez.