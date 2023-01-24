TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor.
Sarı-kırmızılılar, eksik bölgeler için harekete geçiyor.
Birçok bölge için arayışlarda olan Aslan, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği de merak edilen konular arasında.
Arjantinli hücum oyuncusundan memnun olan teknik direktör Okan Buruk, takımda tutulmasını istiyor.
Mauro Icardi de her fırsatta Galatasaray'da çok mutlu olduğunu dile getiriyor.
Yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Performansıyla taraftarın gözdesi konumunda olan Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşandı.
Camiaya kısa sürede uyum sağlayan Icardi için girişimler başladı.
Galatasaraylı kurmaylar, PSG yönetimi ile temasa geçti.
Fransız deviyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan golcü için görüşmeler başladı.
ŞOKE EDEN YANIT!
Transfer için PSG'nin kapısını çalan sarı-kırmızılılar şoke oldu.
PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.
PSG 25 MİLYON EURO İSTİYOR!
Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
ICARDI 8 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Arjantinli oyuncunun maaş talebinin 8 milyon euro olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.
PSG'li yıldız, kariyerinde Barcelona ve Inter gibi takımların da formasını giydi.
Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında 8 maçta görev aldı.
Bu müsabakalarda 1 gollük performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 17.5 milyon euro olarak gösteriliyor.