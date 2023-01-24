Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi göz dolduran performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un da oldukça memnun olduğu Arjantinli oyuncunun transferi için resmi girişimler başladı. Fransız devi PSG ile görüşen Galatasaray yönetimi şoke eden bir yanıt aldı. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:09
TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Sarı-kırmızılılar, eksik bölgeler için harekete geçiyor.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Birçok bölge için arayışlarda olan Aslan, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Performansıyla taraftarın gözdesi konumunda olan Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Camiaya kısa sürede uyum sağlayan Icardi için girişimler başladı.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Galatasaraylı kurmaylar, PSG yönetimi ile temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Fransız deviyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan golcü için görüşmeler başladı.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

ŞOKE EDEN YANIT!
Transfer için PSG'nin kapısını çalan sarı-kırmızılılar şoke oldu.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

PSG 25 MİLYON EURO İSTİYOR!
Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

ICARDI 8 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Arjantinli oyuncunun maaş talebinin 8 milyon euro olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

PSG'li yıldız, kariyerinde Barcelona ve Inter gibi takımların da formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: PSG'den Galatasaray'ı şoke eden Icardi cevabı!

Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında 8 maçta görev aldı.

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