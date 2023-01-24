Haberler Galatasaray Sacha Boey 15 milyon €

Sacha Boey 15 milyon €

Galatasaray'ın bu sezon en başarılı isimleri arasında başı çeken Sacha Boey'e Sporting Lizbon talip oldu. Sporting'in bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı belirtilirken sarı- kırmızılıların Fransız yıldız için 15 milyon euro istediği kaydedildi. 22 yaşındaki sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü, Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif yapmış ama kabul görmemişti. Galatasaray'da 37 maça çıkan Sacha Boey, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Sacha Boey 15 milyon €
Galatasaray'ın bu sezon en başarılı isimleri arasında başı çeken Sacha Boey'e Sporting Lizbon talip oldu. Sporting'in bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı belirtilirken sarı- kırmızılıların Fransız yıldız için 15 milyon euro istediği kaydedildi. 22 yaşındaki sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü, Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif yapmış ama kabul görmemişti. Galatasaray'da 37 maça çıkan Sacha Boey, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.
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