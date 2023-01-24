Sacha Boey 15 milyon €

Galatasaray'ın bu sezon en başarılı isimleri arasında başı çeken Sacha Boey'e Sporting Lizbon talip oldu. Sporting'in bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı belirtilirken sarı- kırmızılıların Fransız yıldız için 15 milyon euro istediği kaydedildi. 22 yaşındaki sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü, Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif yapmış ama kabul görmemişti. Galatasaray'da 37 maça çıkan Sacha Boey, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.
Galatasaray'ın bu sezon en başarılı isimleri arasında başı çeken Sacha Boey'e Sporting Lizbon talip oldu. Sporting'in bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdığı belirtilirken sarı- kırmızılıların Fransız yıldız için 15 milyon euro istediği kaydedildi. 22 yaşındaki sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü, Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif yapmış ama kabul görmemişti. Galatasaray'da 37 maça çıkan Sacha Boey, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.