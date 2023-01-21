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"Korkuyorlar!"

Başkan Dursun Özbek'ten PFDK kararlarına tepki geldi. Dursun Özbek, "“PFDK, sezon başından beri orantısız kararlar veriyor. PFDK Başkanı, sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
"Korkuyorlar!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi. PFDK'nın Hatayspor maçı sonrası aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunan Özbek, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor" ifadeleriyle tepki gösterdi..

"25 BİN KİŞİ Mİ KÜFÜR ETTİ!"

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetti: "F.Bahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Bize verilen cezaya bakın. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin G.Saray taraftarı demek. Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var. G.Saray'a bu sezon verilen cezalarda bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar."

"AHLAKSIZ İTTİFAK"

Dursun Özbek, "Bugüne kadar G.Saray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı. Biz, yarın (bugün) tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve bu ahlaksız ittifakı yıkacağız" dedi.

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