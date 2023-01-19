Rekortmen!

Galatasaray ışıl ışıl parlamaya devam ediyor. Geçen yıl Süper Ligi 13. sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde adeta şaha kalktı. Cimbom yenilenen kadrosuyla Süper Lig'deki son 8, Türkiye Kupası'nda ise son 3 müsabakasından galibiyetle ayrılarak 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

EFSANELER ARASINA GİRDİ

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finale yükseldiği kupada ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi. Böylece son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı. 11. zaferine imza atan Okan Buruk adını devlerin arasına yazdırdı. Galatasaray tarihinde bir sezonda yakalanan en uzun galibiyet serisi 10'ar maçla Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e aitti. Hatayspor maçında bu rekoru egale eden Aslan'ın hocası, Alanya galibiyetiyle birlikte rekoru kırdı, iki kurt hocayı da geride bırakarak Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı. Buruk ve ekibi lig ve kupada şampiyonluğa ulaşarak yakaladıkları başarıları taçlandırmak istiyor.

DERBİSEVER

Büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray ligin ilk yarısında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Aslan, rakibini 3-0'lık skorla yend

DEPLASMAN FARK ETMİYOR

Cimbom, ligin ilk yarısında 18 karşılaşmanın 10'unu deplasmanda oynadı. Aslan, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 berberlik, 1 mağlubiyet aldı ve topladığı 23 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. 10 müsabakada 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü.

FARKLI KAZANDI

Süper Lig'in ilk haftalarında rakip fileleri havalandırmada zorlanan Galatasaray, daha sonra bu sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 18 maçta 36 kez gol sevinci yaşarken, bu alanda da en fazla gol kaydeden 3. takım oldu. Cimbom, ligin ilk yarısında konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek son yılların en farklı galibiyetine imza attı. Aslan, ayrıca evinde Hatayspor'u 4-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi de 3-0'lık skorlarla geçti.

5 MAÇTA PUAN YİTİRDİ

Sezona Antalyaspor deplasmanında başlayan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında 5 maçta puan kaybetti. Giresunspor ve Kayserispor'a yenilen Cimbom, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Aslan, en son Hatayspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.