Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim kısa sürede bütün transferlerini bitirmeyi hedefliyor.
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim kısa sürede bütün transferlerini bitirmeyi hedefliyor.
Okan Buruk'un listesi doğrultusunda çalışan Erden Timur ve kurmayları hedefteki isimlerle görüşmelerine başladı.
Ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.
Şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Galatasaraylı kurmaylar transfer girişimlerinde vites yükseltti.
Yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle temaslar sürüyor.
İLK TRANSFER SOL BEKE!
Galatasaray'da ilk transfer sol bek mevkisine yapılıyor.
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Tecrübeli oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Galatasaray, yabancı oyuncu hakkını hücum hattında kullanmak istiyor.
Transferde büyük düşünen Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.
ANGEL DI MARIA BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Angel Di Maria ile görüşüyor.
EN GEÇ SEZON SONU!
Sarı-kırmızılı yönetim, transferi en geç sezon sonunda resmiyete kavuşturmak istiyor.
Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Angel Di Maria iddiaları için "Galatasaray büyük bir kulüp.
Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir.
Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar." ifadelerini kullanmıştı.
Di Maria, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda yer aldı.
Finalde Fransa'ya karşı 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, takımına büyük katkı sağladı.
Bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 9 karşılaşmada forma giydi.
2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Her iki kanatta da oynayabilen Di Maria, on numara mevkisinde de görev yapabiliyor.
Arjantinli yıldız, ülkesinin milli takımıyla 129 maçta sahaya çıktı.
Bu mücadelelerde 28 gollük katkı sağladı.
Kariyerine ülkesinin Rosario Central takımında başlayan Di Maria, 2007 yılında 8 milyon euro bonservisle yetenek avcısı Benfica'ya transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcu, 2010'da 33 milyon euro'ya dünya devi Real Madrid'e geldi.
Performansıyla patlama yapan Di Maria, 2014 yılında 75 milyon euro bonservisle Manchester United'ın yolunu tuttu.
1 sene sonra 63 milyon euro'ya Fransa Ligue 1 ekibi PSG'ye transfer oldu.
PSG'de 7 yıl forma giyen Di Maria, 2022 yılında bedelsiz olarak Juventus'a geldi.