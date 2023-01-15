Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da gözler bir yandan transfere çevrilmiş durumda. Yapacağı hamlelerle iddiasını artırmak isteyen Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Juventus'ta forma giyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile görüşmelere başladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 16:44
Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim kısa sürede bütün transferlerini bitirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Okan Buruk'un listesi doğrultusunda çalışan Erden Timur ve kurmayları hedefteki isimlerle görüşmelerine başladı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Ara transfer dönemine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Galatasaraylı kurmaylar transfer girişimlerinde vites yükseltti.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle temaslar sürüyor.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

İLK TRANSFER SOL BEKE!
Galatasaray'da ilk transfer sol bek mevkisine yapılıyor.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Tecrübeli oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Galatasaray, yabancı oyuncu hakkını hücum hattında kullanmak istiyor.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Transferde büyük düşünen Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

ANGEL DI MARIA BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Angel Di Maria ile görüşüyor.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

EN GEÇ SEZON SONU!
Sarı-kırmızılı yönetim, transferi en geç sezon sonunda resmiyete kavuşturmak istiyor.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Angel Di Maria iddiaları için "Galatasaray büyük bir kulüp.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Di Maria, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Finalde Fransa'ya karşı 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli oyuncu, takımına büyük katkı sağladı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 9 karşılaşmada forma giydi.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Her iki kanatta da oynayabilen Di Maria, on numara mevkisinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Arjantinli yıldız, ülkesinin milli takımıyla 129 maçta sahaya çıktı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Bu mücadelelerde 28 gollük katkı sağladı.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Kariyerine ülkesinin Rosario Central takımında başlayan Di Maria, 2007 yılında 8 milyon euro bonservisle yetenek avcısı Benfica'ya transfer oldu.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcu, 2010'da 33 milyon euro'ya dünya devi Real Madrid'e geldi.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

Performansıyla patlama yapan Di Maria, 2014 yılında 75 milyon euro bonservisle Manchester United'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

1 sene sonra 63 milyon euro'ya Fransa Ligue 1 ekibi PSG'ye transfer oldu.

Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası! Transfer tarihi...

PSG'de 7 yıl forma giyen Di Maria, 2022 yılında bedelsiz olarak Juventus'a geldi.

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