Okan Buruk takımdan memnun! "Muhteşem oynadık"

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Hatayspor karşısında galibiyet serisine devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe galibiyetiyle büyük moral bulduklarını kaydeden Buruk, "Fenerbahçe maçı sonrası maça nasıl çıkacağımız merak ediliyordu. Muhteşem bir ilk yarı oynadık ve bu bizim ne kadar işimizi önemsediğimizi ortaya koyduk. Oyuncularımın oynama isteği yüksek. Herkes sahaya girdiğinde iştahını gösteriyor. Erken goller, erken pozisyonlar bulduk. İlk yarıda birçok konuda rekor kırdık. Soyunma odasına 3-0 gitmemiz çok değerliydi. 8 maçlık seri yakaladık. Bundan sonraki maçlarda da aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Çok zor bir lig, kaliteli takımlar var" ifadesini kullandı.

DEVLER ARASINDA

Hatay galibiyetiyle teknik direktör Okan Buruk, adını ünlü hocalar arasına yazdırmayı başardı. Buruk, Mustafa Denizli, Reiner Hollmann ve Fatih Terim'in ardından Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. isim oldu. Ayrıca Buruk, 2 galibiyet daha alırsa Terim'in 10 maçlık rekorunu egale edecek.