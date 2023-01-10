Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İlk 17 maçın 10'unu deplasmanda oynayan Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet serisini 7 haftaya taşıdı.
Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.
Teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı ise kusursuz işledi.
İşte Sabah'ın haberine göre; Florya'da liderliği perçinleyen hamlelerin özeti:
ÖNCE KARAKTERLİ TAKIM KURDU
Okan Buruk yeni takım kurarken oyuncuların karakterine büyük önem verdi.
Muslera ve Gomis yabancılara, Kerem altyapıdaki gençlere liderlik yapıyor.
Oliveira sakatlık sürecinde günün 8 saatini tedavi olarak geçirip profesyonellik dersi verdi.
Dünya yıldızları Mertens ve Icardi çok uyumlu...
Yedek kalan Juan Mata ise hiç kapris yapmıyor.
FORMA ADALETİ ŞAŞMADI
Beşiktaş derbisinde Kerem yerine Barış Alper'i 11'e koyan Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanına da yol yorgunu Torreira yerine formda Berkan'la çıktı.
Formsuz Van Aanholt yerine antrenmanlarda istekli çalışan Fransız sağ bek Leo Dubois sol beke geçti.
KAMPA BİLE ALMADI
Büyük maçların havasını iyi bilen Okan Buruk, Fenerbahçe'ye özel hamleler yapmadı.
Derbi için oyuncularını kampa almayan Buruk, takımını rahat bıraktı.
Strese girmeden Kadıköy'e giden Galatasaray, kendi futbolunu oynayıp zafere uzandı.
BARIŞ'LA VUR, ICARDI İLE UÇUR
Oyuncularını cumartesi gecesi evlerine yollayan Okan Buruk, yardımcılarıyla Florya'da sabahlayıp Fenerbahçe'yi analiz etti.
Üçlü savunma ile derbiye başlayacağını tahmin ettiği rakibini Barış Alper hamlesiyle zor duruma düşüren tecrübeli hoca, son bölüme sakladığı İcardi ile işi bitirdi.
KADIKÖY TARİFESİ: 400 BİN TL
Öte yandan Fenerbahçe deplasmanında protokol tribününde yerini alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-0'lık zaferin ardından Kadıköy'de soyunma odasına indi.
Hocasını ve oyuncuları tek tek tebrik eden Özbek, derbi öncesi takıma verdiği prim sözünü tuttu.
Oyunculara hafta içinde 400'er bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.