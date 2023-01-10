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Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Kritik maçtan kayıpsız ayrılan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Kadıköy zaferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 11:05
Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı ise kusursuz işledi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

İşte Sabah'ın haberine göre; Florya'da liderliği perçinleyen hamlelerin özeti:

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

ÖNCE KARAKTERLİ TAKIM KURDU

Okan Buruk yeni takım kurarken oyuncuların karakterine büyük önem verdi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Muslera ve Gomis yabancılara, Kerem altyapıdaki gençlere liderlik yapıyor.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Oliveira sakatlık sürecinde günün 8 saatini tedavi olarak geçirip profesyonellik dersi verdi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Dünya yıldızları Mertens ve Icardi çok uyumlu...

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Yedek kalan Juan Mata ise hiç kapris yapmıyor.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

FORMA ADALETİ ŞAŞMADI

Beşiktaş derbisinde Kerem yerine Barış Alper'i 11'e koyan Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanına da yol yorgunu Torreira yerine formda Berkan'la çıktı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Formsuz Van Aanholt yerine antrenmanlarda istekli çalışan Fransız sağ bek Leo Dubois sol beke geçti.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

KAMPA BİLE ALMADI

Büyük maçların havasını iyi bilen Okan Buruk, Fenerbahçe'ye özel hamleler yapmadı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Derbi için oyuncularını kampa almayan Buruk, takımını rahat bıraktı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Strese girmeden Kadıköy'e giden Galatasaray, kendi futbolunu oynayıp zafere uzandı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

BARIŞ'LA VUR, ICARDI İLE UÇUR

Oyuncularını cumartesi gecesi evlerine yollayan Okan Buruk, yardımcılarıyla Florya'da sabahlayıp Fenerbahçe'yi analiz etti.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Üçlü savunma ile derbiye başlayacağını tahmin ettiği rakibini Barış Alper hamlesiyle zor duruma düşüren tecrübeli hoca, son bölüme sakladığı İcardi ile işi bitirdi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

KADIKÖY TARİFESİ: 400 BİN TL

Öte yandan Fenerbahçe deplasmanında protokol tribününde yerini alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-0'lık zaferin ardından Kadıköy'de soyunma odasına indi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Hocasını ve oyuncuları tek tek tebrik eden Özbek, derbi öncesi takıma verdiği prim sözünü tuttu.

Galatasaray Fenerbahçe'yi böyle devirdi! İşte derbi zaferinin perde arkası

Oyunculara hafta içinde 400'er bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.

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