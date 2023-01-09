Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
SERİ 7 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.
Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
BURUK'UN KARİYERİNDE BİR İLK
Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.
Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.
KADIKÖY'DEKİ SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Galatasaray, geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti.
Galatasaray, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolarken yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da önceliklerden biri sol bek bölgesine verildi.
Sarı-kırmızılılar, istenen performansı sergileyemeyen Patrick van Aanholt ile ocak ayında yollarını ayırmayı planlıyor.
Cimbom, Hollandalı sol bekin yerine bir takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
GALATASARAY'DAN GÜRAY VURAL'A KANCA
NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Antalyaspor forması giyen Güray Vural'ı listesine aldı.
Güray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin açılması ile Akdeniz ekibinin kapısını çalacak.
DİĞER ADAY AZIZ BEHICH
Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer isim ise Dundee United forması giyen Aziz Behich.
Yönetimin Patrick van Aanholt ile ise anlaşma zemini bularak yollarını ayırması bekleniyor.