Haberler Galatasaray Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Ara transfer döneminde birkaç takviye yapmayı planlayan arı-kırmızılılar, Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 16:58
Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

KADIKÖY'DEKİ SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Galatasaray, geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe galibiyetiyle moral depolarken yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da önceliklerden biri sol bek bölgesine verildi.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Sarı-kırmızılılar, istenen performansı sergileyemeyen Patrick van Aanholt ile ocak ayında yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Cimbom, Hollandalı sol bekin yerine bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

GALATASARAY'DAN GÜRAY VURAL'A KANCA

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Antalyaspor forması giyen Güray Vural'ı listesine aldı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Güray'ın Fraport TAV Antalyaspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin açılması ile Akdeniz ekibinin kapısını çalacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mertens Kapadokya'da misafir oldu!
Derbide ilginç olay! Kerem'e gofret atıldı
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Yarın okul tatil mi? 10 Ocak kar tatili olan iller
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor 16:58
Göztepe'den TFF'ye seyirci başvurusu! Göztepe'den TFF'ye seyirci başvurusu! 16:46
Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! 16:45
Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI 16:11
Cüneyt Çakır: Saygı göstermeliyiz Cüneyt Çakır: Saygı göstermeliyiz 16:08
Galatasaray Nef - Merkezefendi maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Merkezefendi maçı saat kaçta? 16:06
Daha Eski
Kartal evinde kazandı! Kartal evinde kazandı! 15:53
Mertens Kapadokya'da misafir oldu! Mertens Kapadokya'da misafir oldu! 15:49
Şenol Güneş'ten Ersin Destanoğlu ile özel görüşme! Şenol Güneş'ten Ersin Destanoğlu ile özel görüşme! 15:47
Alanyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı Alanyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı 15:43
Bomba iddia! Beşiktaş ve F.Bahçe derken... Bomba iddia! Beşiktaş ve F.Bahçe derken... 15:39
Jahovic'ten Göztepe'ye transfer mesajı! Jahovic'ten Göztepe'ye transfer mesajı! 15:30