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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0'lık zaferle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda ikinci golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'na gol sevinci esnasında gofret atıldı. İşte o kareler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 12:54
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

OKAN BURUK'UN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

KADIKÖY'DEKİ SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Galatasaray, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 2019-2020 sezonunda 3-1, 2020-2021 sezonda ise 1-0 yendi. Galatasaray, geçen sezon deplasmanda 2-0 yenildiği rakibini bu sezon 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Galatasaray, rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

OLIVEIRA'NIN 2. GOLÜ

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Sergio Oliveira, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Portekizli futbolcu, ligde daha önce Arabam.com Konyaspor maçında da bir kez ağları sarsmıştı. Bu arada Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golünü attı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

2 GOL OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'ın maçın ilk yarısında peş peşe attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Sarı-kırmızılı takımın 14. dakikadaki atağında Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluştururken, yardımcı hakem Süleyman Özay ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem Halil Umut Meler, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Galatasaray'ın 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol de ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

MERTENS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaraylı futbolculu Dries Mertens, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı durumu düştü.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Maçta ilk yarının tamamlanmasıyla hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gören Belçikalı futbolcu, ligin 19. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 6. GOLÜ

Derbi maçta Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon altıncı golünü kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 3 kez ağları havalandırmıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile geçen sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan müsabakada da bir gol atmıştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

Öte yandan Galatasaray'ın Kerem ile bulduğu 2. golden sonra ilginç bir olay yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golden sonra yaşadığı sevinç esnasında Galatasaraylı futbolcuya gofret atıldı. İşte o kareler...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç olay! Kerem Aktürkoğlu'na gofret atıldı

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