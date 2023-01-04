Galatasaray Ankaragücü : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam etti. Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadele 2-1 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ankaragücü Taylan Antalyalı ile öne geçse de Aslan, Barış Alper ve Gomis'in golleriyle maçı çevirmesini bildi.

Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkardı ve Fenerbahçe deplasmanına lider gitmeyi garantiledi. Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Sacha Boey ile Sergio Oliveira müsabakanın kadrosunda yer almazken, Kerem Aktürkoğlu ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçında bu futbolcuların yerlerine Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Harif Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Yiğit Akman ve Metehan Baltacı yedekler arasında yer aldı.

ICARDI KADRODA YOK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçında forma giyemedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve son iki antrenmanda takımla çalışan Icardi, müsabakanın kadrosuna alınmadı.

Arjantinli futbolcunun, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapılacak derbide görev alması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ile anneanesinin vefatı dolayısıyla ülkesine giden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira da maçın kadrosunda yer almadı.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Galatasaray'ın sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, eski takımlarına karşı ilk maçlarına çıktı.

Başkent ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

Bu arada karşılaşma öncesinde, geçen hafta hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.