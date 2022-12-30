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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sol bek arayışları son sürat devam ediyor. Van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Santos Laguna forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Omar Campos'u radarına aldı. Transfer için düğmeye basan Cimbom, Meksika Ligi ekibine teklifini yaptı. İşte o rakam ve transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 19:06
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray ara transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Başkan Dursun Özbek transfer hakkında yaptığı açıklamada, ciddi bir çalışma içinde olduklarını vurgulamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılarda sol bek mevkisine öncelik verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Teknik direktör Okan Buruk, van Aanholt'a gelecek planları arasında yer vermiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

32 yaşındaki futbolcunun yerine bir süredir arayışlar devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Aslan, Santos Laguna'nın 20 yaşındaki futbolcusu Omar Campos'un peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Amerika'dan da talipleri olan genç oyuncuya ocak ayında transfer kapıları kapandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Oyuncunun potansiyeline güvenen Güney Amerika ekibi, yaz transfer sezonunda daha yüksek teklifler bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

20 yaşındaki sol bek, görev verilmesi durumunda sol kanat bölgesinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Omar Campos'un kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Genç oyuncu, Santos Laguna ile 1 Temmuz 2022 yılında resmi sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Gösterdiği performansla dikkat çeken Omar Campos, transferin gözdesi oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Bu sezon Santos Laguna ile 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

1.627 dakika sahada kaldı.

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