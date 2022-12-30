TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Omar Campos teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray ara transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandırdı.
Galatasaray ara transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandırdı.
Başkan Dursun Özbek transfer hakkında yaptığı açıklamada, ciddi bir çalışma içinde olduklarını vurgulamıştı.
Eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılarda sol bek mevkisine öncelik verildi.
Teknik direktör Okan Buruk, van Aanholt'a gelecek planları arasında yer vermiyor.
32 yaşındaki futbolcunun yerine bir süredir arayışlar devam ediyordu.
Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Aslan, Santos Laguna'nın 20 yaşındaki futbolcusu Omar Campos'un peşine düştü.
ESPN'nin haberine göre; Galatasaray, Campos'un transferi için Santos Laguna'ya teklif yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Meksika ekibine 4 milyon euro önerdi.
TEKLİF REDDEDİLDİ!
Omar Campos'u en az sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Santos Laguna, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
Amerika'dan da talipleri olan genç oyuncuya ocak ayında transfer kapıları kapandı.
Oyuncunun potansiyeline güvenen Güney Amerika ekibi, yaz transfer sezonunda daha yüksek teklifler bekliyor.
20 yaşındaki sol bek, görev verilmesi durumunda sol kanat bölgesinde de görev alabiliyor.
Omar Campos'un kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Genç oyuncu, Santos Laguna ile 1 Temmuz 2022 yılında resmi sözleşme imzaladı.
Gösterdiği performansla dikkat çeken Omar Campos, transferin gözdesi oldu.
Bu sezon Santos Laguna ile 19 maça çıktı.
1.627 dakika sahada kaldı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
3 de asist yaptı.