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Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Son dakika spor haberi: Transferde hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray'da gözler bir yandan kiralanan oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rumen futbolcunun menajeri Gigi Becali, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 22:44
Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Galatasaray'da kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hamleler yapılıyor.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Transferde ciddi bir çalışma içinde olan Cimbom'da kiralık futbolcuların son durumu da önem teşkil ediyor.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Bu oyuncular arasında yer alan Morutan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

23 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralandı.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Takımdaki geleceği merak konusu olan Morutan ile ilgili menajeri Gigi Becali açıklamalarda bulundu.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Rumen basınına konuşan Becali, transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisi için istediği 5,5 milyon euroda indirim yapması halinde oyuncunun tapusuyla Pisa'ya transferinin mümkün olduğunu söyledi.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Becali açıklamasında, "Galatasaray ile görüşüyorum, eğer mevcut sözleşmedeki 5,5 milyon euroda indirim yapmayı kabul ederlerse Morutan'ın bonservisi Pisa'ya geçebilir" ifadelerini kullandı.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 milyon euroluk indirim yapması halinde Morutan'ın bonservisiyle satılabileceğini söyleyen Becali, "Galatasaray'da ekonomik açıdan bazı küçük sorunlar var.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Bu transferden gelecek yaklaşık 3 milyon euroluk gelir herkes için makul olacaktır" diye konuştu.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Morutan'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Genç oyuncu bu sezon Pisa formasıyla 17 maçta forma giydi.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

7 de asist yaptı.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Bu sezon Serie A'ya çıkmak adına iddialı bir kadro kuran Pisa, 19 maçta topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Morutan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Rumen oyuncu kariyerine Cluj takımında başladı. 2016 yılında bedelsiz olarak Botosani'nin yolunu tuttu.

Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

2018 yılında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle FCSB'ye transfer oldu.


Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Morutan, 2021 yılında 4.1 milyon euro'ya Galatasaray'a geldi.

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