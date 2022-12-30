Morutan'ın menajerinden transfer açıklaması! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Galatasaray'da kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da kadro mühendisliği çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hamleler yapılıyor.
Transferde ciddi bir çalışma içinde olan Cimbom'da kiralık futbolcuların son durumu da önem teşkil ediyor.
Bu oyuncular arasında yer alan Morutan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
23 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralandı.
Takımdaki geleceği merak konusu olan Morutan ile ilgili menajeri Gigi Becali açıklamalarda bulundu.
Rumen basınına konuşan Becali, transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.
Becali, Galatasaray'ın Morutan'ın bonservisi için istediği 5,5 milyon euroda indirim yapması halinde oyuncunun tapusuyla Pisa'ya transferinin mümkün olduğunu söyledi.
Becali açıklamasında, "Galatasaray ile görüşüyorum, eğer mevcut sözleşmedeki 5,5 milyon euroda indirim yapmayı kabul ederlerse Morutan'ın bonservisi Pisa'ya geçebilir" ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 2 milyon euroluk indirim yapması halinde Morutan'ın bonservisiyle satılabileceğini söyleyen Becali, "Galatasaray'da ekonomik açıdan bazı küçük sorunlar var.
Bu transferden gelecek yaklaşık 3 milyon euroluk gelir herkes için makul olacaktır" diye konuştu.
Morutan'ın Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Genç oyuncu bu sezon Pisa formasıyla 17 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
7 de asist yaptı.
Bu sezon Serie A'ya çıkmak adına iddialı bir kadro kuran Pisa, 19 maçta topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.
Morutan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rumen oyuncu kariyerine Cluj takımında başladı. 2016 yılında bedelsiz olarak Botosani'nin yolunu tuttu.
2018 yılında 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle FCSB'ye transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Morutan, 2021 yılında 4.1 milyon euro'ya Galatasaray'a geldi.