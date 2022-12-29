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Galatasaray yarın basın toplantısı düzenleyecek!

Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede verilen kararlar resmen gündeme oturmuştu. Maçın ardından mücadelenin yönetimi yoğun eleştiri konusu haline gelmişken sarı kırmızılı camiadan dikkat çeken bir hamle geldi. Galatasaray yarın 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 01:09
Galatasaray yarın basın toplantısı düzenleyecek!
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçta yaşananlar çok konuşuldu. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası saat 15.00'te basın toplantısı düzenleneceğini açıklamıştı. Galatasaray'da saat 14'te gündemdeki konulara ilişkin bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.
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