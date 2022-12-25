GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Olimpiu Morutan, Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık gittiği İtalya'nın Pisa takımına hızla adapte oldu.
Olimpiu Morutan, Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık gittiği İtalya'nın Pisa takımına hızla adapte oldu.
FCSB'den 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Rumen oyuncu, Galatasaray dönemi hakkında konuştu.
Çok fazla baskı nedeniyle kendini bir türlü kabul ettiremediğini belirten Morutan, şunları söyledi:
Daha iyi olmak çalışıyorum.
Galatasaray'da şans bulduğum için memnunum ve hala onların oyuncusuyum.
Galatasaray'da kendisinden kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Morutan, sözlerine şöyle devam etti:
Altından kalkamayacağım şeyler oldu.
Ama zaman hepsini iyileştirecek.
Burada seviyemi yükseltmeliyim.
Bir gün geri döneceksem daha güçlü dönmek istiyorum.
Beni Gica Hagi ve Gica Popescu ile karşılaştırıyorlar.
Ancak endişelenmeme gerek yok. Sahaya odakladım.
Morutan, Pisa formasıyla 1'i İtalya Kupası olmak üzere 17 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
7 de asist yaptı.
OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?
25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj takımında başladı.
Galatasaray'a 2021'de 4.1 milyon euro karşılığında FSCB'den geldi.
Sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralandı.
Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.