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GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rumen oyuncu, sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 09:07
GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Olimpiu Morutan, Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık gittiği İtalya'nın Pisa takımına hızla adapte oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

FCSB'den 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Rumen oyuncu, Galatasaray dönemi hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Çok fazla baskı nedeniyle kendini bir türlü kabul ettiremediğini belirten Morutan, şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Daha iyi olmak çalışıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'da şans bulduğum için memnunum ve hala onların oyuncusuyum.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'da kendisinden kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Morutan, sözlerine şöyle devam etti:

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Altından kalkamayacağım şeyler oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Ama zaman hepsini iyileştirecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Burada seviyemi yükseltmeliyim.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Bir gün geri döneceksem daha güçlü dönmek istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Beni Gica Hagi ve Gica Popescu ile karşılaştırıyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Ancak endişelenmeme gerek yok. Sahaya odakladım.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Morutan, Pisa formasıyla 1'i İtalya Kupası olmak üzere 17 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

7 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

OLIMPIU MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj takımında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'dan Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'a 2021'de 4.1 milyon euro karşılığında FSCB'den geldi.

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