Forma için oynayacaklar

Icardi ve Ross dışında eksiği bulunmayan sarı- kırmızılı takımda sakatlıklarını yeni atlatan Oliveira ve Rashica bugün riske edilmeyecek. Bu oyuncuların yerine Keçiörengücü karşısında Midtsjö, Barış ve Gomis görev yapacak. Üç futbolcu etkili bir performans ortaya koyabilirse İstanbulspor maçı için de formasını garantileyecek.
Icardive Ross dışında eksiği bulunmayan sarı- kırmızılı takımda sakatlıklarını yeni atlatan Oliveira ve Rashica bugün riske edilmeyecek. Bu oyuncuların yerine Keçiörengücü karşısında Midtsjö, Barış ve Gomis görev yapacak. Üç futbolcu etkili bir performans ortaya koyabilirse İstanbulspor maçı için de formasını garantileyecek.