GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Adana Demirspor ile karşılaştı.
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Adana Demirspor ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Mathias Ross Jensen, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor maçında sakatlık yaşamıştı.
Ardından Galatasaray, stoper transferini gündemine aldı.
Cimbom'da Yerson Mosquera konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı Kolombiyalı yıldızın kulübü Wolverhampton sevindirici bir karar aldı.
Takvim'in İngiliz basınından derlediği göre; Premier Lig kulübü, Mosquera ile Ocak ayında yollarını ayırma kararı aldı.
Wolverhampton'ın şu anda genç stoperi bonservisiyle bırakmayı düşünmüyor.
Ancak haberde kiralama tekliflere sıcak bakılacağı vurgulandı.
Teknik Direktör Okan Buruk transfer onay verdi.
Galatasaray yönetimi Yerson Mosquera ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi girişimlere bulunmayı düşünüyor.
BAŞKA TAKIMLAR DA ONU İSTİYOR
Mosquera bu sezon Premier Lig'de forma giyemedi.
2021 yılında ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Kolombiyalı savunmacıya Belçika, Yunanistan, Portekiz ve Rusya'dan da talipler olduğu gelen bilgiler arasında.