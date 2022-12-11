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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, stoper bölgesini güçlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un olası ayrılığını da düşünerek ve sakatlığı bulunan Mathias Ross'un yokluğunda bu bölgeye takviye yapmak isterken, gündemine ise Wolverhampton forması giyen Yerson Mosquera'yı almıştı. Kolombiyalı stoperde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada mesaisini sürdüren Gatatasaray, Adana Demirspor ile karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı Kolombiyalı yıldızın kulübü Wolverhampton sevindirici bir karar aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Takvim'in İngiliz basınından derlediği göre; Premier Lig kulübü, Mosquera ile Ocak ayında yollarını ayırma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Wolverhampton'ın şu anda genç stoperi bonservisiyle bırakmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Ancak haberde kiralama tekliflere sıcak bakılacağı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Teknik Direktör Okan Buruk transfer onay verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Galatasaray yönetimi Yerson Mosquera ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi girişimlere bulunmayı düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

BAŞKA TAKIMLAR DA ONU İSTİYOR

Mosquera bu sezon Premier Lig'de forma giyemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

2021 yılında ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom istiyordu! Yerson Mosquera'da sıcak gelişme

Kolombiyalı savunmacıya Belçika, Yunanistan, Portekiz ve Rusya'dan da talipler olduğu gelen bilgiler arasında.

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